A fost cutremur in noaptea de Revelion in Romania. Distanta dintre epicentru si judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudine ML 2.6 a fost inregistrat in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 23.00, la 85 de kilometri adancime. Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.75 N ; 26.63 E,…

- Un seism cu magnitudinea de 3.1 grade a fost inregistrat, in aceasta a doua noapte de Craciun, in judetul Vrancea, la ora 02.05, la 126 kilometri adancime. Conforma datelor publicate cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.68 N ; 26.66 E, la 145 km N de Bucuresti, 41 km V de Focsani, si 6 km…

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs miercuri dimineata in judetul Buzau, Cu aproximativ 5 ore in urma, in judetul Vrancea, a avut loc un altul, cu magnitudine 3. Seismul a avut loc in judetul Buzau, la ora 7:33, la o adancime de 170 de kilometri, conform datelor Institutului National…

- Un cutremur de magnitudine 3.0 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare, la ora 02.17, la 109 kilometri adancime. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.76 N ; 26.80 E la 157 km N de Bucuresti, 31 km V de Focsani, si 3 km NV de Andreiasu de Jos. Totodata…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat astazi, 30.11.2018, ora 06:15, in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3.7 pe scara Richter, la adancimea de 128 km.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad…

- Un cutremur de magnitudine 3.1 a fost inregistrat de seimsografele INFP la ora 04.45, in judetul Vrancea, la aproximativ 85 de kilometri adancime. Potrivit Institutlui National de Cercetare Dezvoltare epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.69 N ; 26.55 E la 144 km N de Bucuresti, 49 km V de…

- Un seism cu magnitudinea 3.2 a avut loc, la ora 01.23, in judetul Vrancea, la adancimea de 71 de kilometri.Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.85 N ; 26.74 E, la 165 km N de Bucuresti pop:…

- Un seism de magnitudine ML 2.8 a fost inregistrat in judetul Vrancea, la ora 21.56, la 75 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.71 N ; 26.60 E la 47 km N de Bucuresti, la 45 km V de Focsani si la 9 km V de Nereju.Din datele…