- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de miercuri spre joi, in județul Galați, la o adancime de 16 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De asemenea, un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 138 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- A fost CUTREMUR! Vezi cate grade a avut seismul inregistrat LUNI 22 IULIE in ZONA VRANCEA Un cutremur a avut loc, luni, in județul Vrancea. Potrivit oficialilor de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), undele seismice au fost inregistrate de aparate in aceasta…

- Un cutremur puternic a avut loc, vineri noapte, in Romania, in judetul Buzau, a anunțat Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, vineri noapte, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri.

- Cutremur puternic in Romania. Vezi cand s-a produs si unde a fost resimtit cel mai tare Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona seismica Vrancea, la ora 03.52. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca in ziua…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 pe scara Richter s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, la ora locala 03:00, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 123 de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter a fost inregistrat, sambata dimineața, in județul Vrancea, la o adancime de 137 kilometri, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Sambata, la ora 01:11, s-a produs in zona seismica Vrancea, județul…