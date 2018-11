A fost cutremur in aceasta noapte in Romania. Al doilea in numai zece ore. Cel de dimineata a fost unul atipic

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 17:14, in judetul Buzau, la o adancime de 62 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).ANM anunța o schimbare RADICALA a vremii: vine frigul, lapovița și…

- Doua cutremure neobisnuite s-au produs in Romania, in ultimele 24 ore. Ambele au fost seisme de suprafata, avand loc la adancimi de 0 si, respectiv 33 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs ieri, in Maramures, la ora…

- Un cutremur cu magnitudinea mb 3.8 a fost inregistrat, in judetul Buzau, la ora 05.04, la 123 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost inregistrat la coordonatele 45.62 N ; 26.49 E la 135 km N de Bucuresti, la 55 km V de Focsani, si 16 km N de Gura Teghii.Din…

- Un nou cutremur a avut loc in Județul Vrancea, marți dimineața la ora 5.43, la 133 de kilometri adancime. Conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean,…

- Un seism de magnitudine ML 3.8 a fost inregistrat, in acesta dimineata in judetul Vrancea, la ora 05.43, la 160 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.79 N ; 26.67 E la 157 km N de Bucuresti, 41 km V de Focsani si 4 km V de…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului in aceasta noapte au fost inregistrate doua cutremure, in Romania, ambele in judetul Buzau.Primul dintre ele a avut loc la ora 22.41, la 14 kilometri adancime, si a avut magnitudinea de 2.0 grade.Numai 25 de minute mai tarziua,…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului in aceasta noapte a fost inregistrat un cutremur de magnitudine 2.9, in judetul Vrancea, la 140 kilometri adancime, la ora 00.16.Centrul Seismologic Euro Mediteranean spune in postarea de pe pagina sa oficiala ca miscarea…

- Un seism de magnitudine 3.6 a fost inregistrat in aceasta noapte in judetul Buzau la ora 22.46, la 123 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la coodonatele 45.54 N ; 26.44 E, la 126 km N de Bucuresti, 53 km NV de Buzau si 7 km N de Gura Teghii.Totodata…