Stiri pe aceeasi tema

- Bautura artizanala a fost realizata de o echipa de oameni de stiinta britanici care si-au botezat produsul "Atomik". Profesorul Jim Smith, de la Universitatea din Portsmouth, sustine ca a fost realizata o singura sticla din bautura inedita. Vodca a fost realizata din cereale si apa aduse din zona de…

- Vodka artizanala "Atomik", fabricata cu cereale și apa din zona de excludere de la Cernobîl, este primul produs de consum care a venit din zona abandonata din jurul centralei nucleare deteriorate.

- O echipa de cercetatori a creat ceea ce, spun ei, este primul produs comercial creat din ingrediente ce se gasesc in zona de excludere din jurul centralei de la Cernobil. Este vorba despre o votca de secara denumita Atomik, iar creatorii sai spun ca bautura ”nu este mai radioactiva decat orice alta…

- O echipa de cercetatori a creat ceea ce, spun ei, este primul produs comercial creat din ingrediente ce se gasesc în zona de excludere din jurul centralei de la Cernobîl. Este vorba despre o votca de secara denumita Atomik, iar creatorii sai spun ca bautura ”nu este mai radioactiva…

- La Cernobal a fost distilata in premiera votca Atomik, primul produs de consum obtinut in zona de excludere. ”Este singura sticla existenta, tremur cand o ridic”, a spus profesorul Jim Smith, referindu-se la votca obtinuta din cereale, relateaza BBC, potrivit News.ro.Citește și: Informația…

- La Cernobil a fost distilata in premiera votca Atomik, primul produs de consum obtinut in zona de excludere. ”Este singura sticla existenta, tremur cand o ridic”, a spus profesorul Jim Smith, referindu-se la votca obtinuta din cereale, relateaza BBC.

- Sute de caini maidanezi au invatat sa supravietuiasca in padurile din zona de excludere, majoritatea animalelor fiind urmasi ai celor lasate in urma dupa dezastrul nuclear, atunci cand locuitorilor li s-a interzis sa-si ia animalele de companie cu ei, informeaza The Guardian.

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat o vulnerabilitate la nivel de hardware in procesoarele Intel care, pe fondul deficiențelor de proiectare, permite furtul de date procesate pe dispozitive. Aceasta vulnerabilitate poate fi utilizata in atacuri țintite care ar avea…