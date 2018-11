Stiri pe aceeasi tema

- Accentul de baza in legea privind salarizarea unitara trebuie sa fie pus pe schimbarea sistemului de salarizare pentru ca acest sistem trebuie sa fie unul motivant pentru functionarul public ca sa-i ridice eficienta, dar si interesul de a munci in sectorul public. Insa ultimele initiative ale PDM in…

- "62% dintre europeni, nivel record in ultimii 25 de ani, respectiv 49% dintre romani vad ca pe un lucru bun apartenenta la UE a tarii lor", se arata in studiu, care releva o crestere usoara fata de perioada similara a anului trecut, dar o scadere de 10 procente fata de luna aprilie a acestui an.…

- Reprezentanții Jandarmeriei Salaj au postat pe Facebook o imagine in care erau surprinse cateva persoane care furau lemne. Ca sa nu fie identificați pe rețeaua de socializare, fețele tuturor au fost acoperite cu un patrat alb. Oamenii legii au fost atat de atenți la detalii, incat au acoperit pana și…

- Un cantareț roman a ajuns la spital cu fața desfigurata. Ovidiu Baciu, de la Kazibo, pare sa fi fost batut crunt, consemneaza spynews. Are nasul spart, sange pe fata si poarta un guler cervical. Artistul nu a explicat ce i s-a intamplat, ci doar a mentionat ca nu a fost un accident. „Din pacate nu e…

- Regizorul Todd Phillips a postat duminica pe Instagram prima fotografie cu Joaquin Phoenix in rolul principal din filmul de sine statator "Joker", relateaza agentia de stiri UPI. Phillips a postat o imagine cu Phoenix, care se uita fix la camera, fara sa zambeasca si fara machiajul specific…

- La 27 august, s-au derulat la Chisinau festivitatile prilejuite de ziua nationala a Republicii Moldova. La 31 august, a fost celebrata si in acest an Ziua Limbii Romane, sarbatoare nationala si la Chisinau, si la Bucuresti. In fine, la 2 septembrie, la Tiraspol, separatistii au celebrat si ei propria…

- @ In cel mai mare focar de pana acum, de la nivelul Ilfovului, au fost omorați 34 de porci Pe 30.08.2018, in Ștefaneștii de Sus, pe str. Gradinii, comuna Ștefaneștii de Jos, s-a confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane (PPA) intr-o gospodarie cu 34 de suine, in noul focar – al cincilea…

- Libertatea a intrat in posesia unei imagini impresionante! Este vorba despre momentul in care Gina, aleasa inimii lui Valentin Dragnea, e condusa spre altar de tatal ei, preotul Dionis Tatulescu. Potrivit informațiilor Libertatea, cununia religioasa a avut loc „in stil american”, pe pajistea Palatului…