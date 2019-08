Stiri pe aceeasi tema

- O noua rasa de oameni se afla in dezvoltare. Experții in biotehnologie incearca sa actualizeze creierul, trupul si natura umana in modalitati ce sfideaza limitele imaginatiei. Prima persoana care poate trai 1.000 de ani ar fi fost deja creata.

- Tudor a venit pe lume mult mai devreme decat ar fi trebuit și cu puțin șanse de supraviețuire. Avea nevoie urgenta de sange, iar medicul care a asistat la nașterea sa a decis sa-l ajute. A facut apel pentru donare. Tudor a avut nevoie de sange, plasma și trombocite de la noua donatori. "Noua oameni…

- Potrivit politistilor constanteni, vineri dimineata, o patrula de ordine publica de la Politia Navodari a observat doua femei si doi barbati care alergau si strigau dupa ajutor, urmarite de o persoana mascata. „Politistii au recunoscut persoana in cauza, care avea fata acoperita cu o masca, iar in maini…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Navodari. Un individ cu cagula și doua cuțite in maini a fost impușcat de polițiști, dupa ce acesta a incercat sa ii atace. Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, pe strada Albinelor, in jurul orei 3.00. In timpul desfașurarii activitaților de serviciu,…

- Mama tanarului care a ucis 22 de oameni in urma atacului din El Paso, Texas, a anunțat poliția ca fiul ei a cumparat o arma de asalt pentru care nu are destula experiența. La acel moment, tanarul nu era considerat o persoana violenta, așa ca apelul a fost unul informativ.

- Incendiu de proporții, produs in aceasta dimineața la parterul blocului 4 de pe bulevardul Stadionului. O persoana și-a pierdut viața, iar alte doua s-au intoxicat cu monoxid de carbon dupa ce un apartament a fost cuprins de flacari, intregul bloc fiind evacuat. Flacarile au fost observate in jurul…

- O persoana a fost ranita luni seara, dupa ce un microbuz in care se aflau sase oameni a intrat intr-un TIR pe A1 la kilometrul 273 + 500, pe calea 2, viaductul Aciliu, a anuntat Politia. "A1, km. 273+500,...

- Prosopagnosia este o tulburare neurologica determinata de leziuni ale creierului, mai exact ale unei regiuni denumite "girusul fusiform", care se manifesta prin inabilitatea de a recunoaște fețele. Cei cu aceasta afecțiune pot vedea diferitele parți ale feței umane, dar nu pot folosi informația de…