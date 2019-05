Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Parteneriatului Scoala – Familie, la Campulung Moldovenesc (Salon „Gradina Mariajelor", Calea Bucovinei, nr. 335) va avea loc vineri, 17 mai, intre orele 10:00 si 14:00, Conferinta ,,Comunicarea parinte-copil dincolo de cuvinte...". Invitatul special este Florin ...

Dezvaluiri exclusive ale ultimului roman condamnat la moarte de catre statul roman! Acesta a scos la lumina ce s-a intamplat cu documentele secrete cu care a fugit din Romania.Potrivit acestuia, servieta cu documente ultrasecrete a fost...

- Fostul polițist, Gabriel Negoița a fost judecat de Magistrații Tribunalului Gorj, pentru luare de mita. Acesta a fost condamnat la cinci ani și opt luni de inchisoare cu executare in regim de detenție. A fost stabilita sentința dosarului in care fostul polițist, Gabriel Negoița , era cercetat pentru…

Un accident tragic a avut loc in nordul Macedoniei. Mama, tatal și cei doi copii ai lor și-au pierdut viața dupa ce avionul de mici dimensiuni in care zburau s-a prabușit.

- Curtea Suprema din SUA a decis ca un condamnat la moarte pentru crima, care iși așteapta execuția in statul Missouri, nu are dreptul la „o moarte lipsita de durere”, relateaza BBC News.

- Mareșalul Ion Antonescu este un personaj istoric controversat, condamnat la moarte pentru crime de razboi, in mai 1946, și executat doua saptamani mai tarziu, la inchisoarea Jilava. A fost șef al Marelui Stat Major și ministru de razboi, iar din 4 septembrie 1940 pana in 23 august 1944 a fost prim-ministru…

Un multimilionar din Thailanda vare sa ofere o 240.000 de lire, precum si ferma pe care o detine, barbatului care va fi de acord sa se casatoreasca cu fiica lui virgina.