Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de 1 an, senatorul aradean Adrian Wiener a inițiat o lege pentru limitarea alimentelor cu acizi trans. Parlamentarul spune, insa, ca proiectul sau de lege „este ingropat in sertarele Camerei Deputaților”, asta in condițiile in care potrivit senatorului care este totodata și medic,…

- O explozie a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, la un bancomat aflat langa un magazin din orașul Arad. Deflagrația a fost provocata de hoți care au incercat sa fure bani. Explozia s-a petrecut in jurul orei 01:30 și a fost de mica intensitate, scrie Mediafax. George Pleșca, purtatorul de cuvant…

- Inspectorii sanitar-veterinari din judetul Teleorman dau asigurari ca intreaga cantitate de oua contaminate cu Fipronil, descoperita la o ferma din localitatea Draganesti-Vlasca, va fi distrusa. "Este vorba despre 4.280.000 de oua, 55.000 dintre acestea fiind deja distruse. Restul produselor sunt, in…

- Dr. Mihaela Bilic, medic primar diabet, nutritie si boli metabolice, 48 de ani, nu oboseste in a sustine ca singura dieta de slabit valabila este sa mancam mai putin. Adica, dieta bunului simt.

- Iata care este mesajul transmis de catre senatorul ALDE Daniel Zamfir, pe tema presupusei strategii a unor banci de a mentine Romania in stare de subdezvoltare economica: "Așadar, e pentru prima data cand BNR ne informeaza ca opt banci straine care opereaza in Romania au avut o strategie sa…

- Drumurile din Rusia sunt cele mai periculoase din Europa, in timp ce in Norvegia si Elvetia sunt cele mai sigure, arata un raport publicat vineri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Pe baza datelor din 2016, in Rusia au murit in accidente rutiere peste 20.000 de oameni, o medie de 18,7 decese…

- Antibioticele sunt folosite mult mai mult in unele tari decat in altele, potrivit unui studiu efectuat de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), sugerand ca este necesara o actiune urgenta pentru a reduce consumul inutil al acestor medicamente, scrie agerpres.ro.

- S-a dat startul programului „Testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente“. Potrivit Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, proiectul inițiat de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a inceput saptamana trecuta și vine in sprijinul pacienților cu suma de 17.000…