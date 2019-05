A fost Cod Portocaliu in judetul Constanta. Cu nori negri, pe cer, si pamantul albit de grindina (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- A plouat cu grindina astazi in municipiu dar si in judetul Constanta. In plina primavara, grindina s a asezat pe iarba dand impresia ca este zapada.Grindina a facut ravagii si pe Autostrada A4 Ovidiu Agigea, dand batai de cap soferilor.Meteorologii au anuntat astazi cod galben si cod portocaliu de descarcari…

- Un accident rutier grav a avut între locallitațile Ovidiu și Lumina. Din primele informații, o victima este încarcerata. Echipajul Smurd C ajuns la fața locului a gasi 2 victime: un barbat traumatism membru inferior și o femeie cu traumatism cranio-cerebral. Victimele au…

- Desi satele Corbu de Jos si Corbu de Sus formeaza astazi o singura comunitate, cele doua parohii din Corbu pastreaza numele vechi ale celor doua sate. Istoria satului Corbu se pierde in negura vremurilor, in preajma lui fiind facute mai multe descoperiri arheologice, precum: promontoriul de la Capul…

- Zeci de pompieri au luptat timp de doua ore sa stinga un incendiu izbucnit la Hârșova, aproape de Lacul Hazarlâc. 30 de hectare de vegetație uscata au ars. A ars o stâna dezafectata și o anexa pe o suprafața de 150 mp, dar si aproximativ 20 de hectare de litiera din padure.…

- Un accident rutier a avut loc marți, 5 martie a.c., la ieșire de pe podul din localitatea Ovidiu, județul Constanța, pe fondul nesigurarii la schimbarea benzilor de circulație. Doua autoturisme și un tir au fost implicate. În urma incidentului doua persoane au fost ranite, o persoana a…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate in accident. Unul dintre autoturismele implicate este o ambulanta de transport pacient ce apartine unui serviciu privat de ambulanta. Din primele informatii…

- Situata la 80 km de orasul Constanta, comuna Vulturu este compusa doar din satul de resedinta cu acelasi nume. In anul 2011, potrivit recensamantului de atunci, populatia comunei era de 625 de locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 751 de locuitori. https:…