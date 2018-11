A fost Cod Galben toata noaptea in judetele Constanta si Tulcea. Si inca este. Ce spun meteorologii pentru astazi. Temperaturi resimtite

Stiri pe aceeasi tema

- .Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare tip Cod Galben, de vreme severa, valabila pana astazi la ora 20.00, in care principalele fenomene vor fi intensificari sustinute ale vantului, ninsori viscolite, strat de zapada, depuneri de gheata.In intervalul mentionat, in regiunile sudice…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, imediat dupa miezul noptii, un nou mesaj de vreme severa imediata, conform caruia in judetele Constanta si Tulcea este Cod Galben pana la ora 05.00. In acest timp se semnaleaza ceata care determina, local, scaderea vizibilitatii sub 200 metri si izolat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizarea Cod Galben de scurta durata, incepand cu ora 02.00 pana la ora 08.00, fiind posibil sa fie prelungita.Avertizarea nowcasting este valabila pentru zona de litoral a judetelelor Constanta si Tulcea.In acest interval orar se vor semnala intensificari…

- Vremea va deveni rece in majoritatea regiunilor in acest weekend, chiar deosebit de rece in estul si sud-estul teritoriului, unde si vantul va avea unele intensificari, iar valorile termice vor fi negative in cursul noptilor si al diminetilor, a anuntat Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Citește…

- Administratia Nationala de Meteorologie, a emis la ora 02.00, o avertizare nowcasting valabila in judetele Constanta si Tulcea pana la ora 08.00, cu posibilitate de prelungire.Potrivit mesajului ANM se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de 55 65 km h.De altfel, tot…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic valabile in orele urmatoare in localitati din judetele Constanta, Tulcea si Buzau. Astfel,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting de vreme severa, tip Cod Galben, valabila pentru judetele Constanta si Tulcea. Potrivit sursei citate avertizarea este in vigoare, deocamdata, pana la ora 06.00, timp in care in zonele mentionate se vor semnala intensificari ale vantului…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp cod galben de ploi valabil astazi de la ora 14:10 pana la ora 15:00.Sunt vizate zonele din judetul Tulcea: Sulina, C.A. Rosetti, Sfantu Gheorghe;Se vor semnala averse din care se vor cumula peste 25 l mp, intensificari de scurta durata…