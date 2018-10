Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este prima arestare de la inceputul anchetei privind pachetele suspecte cu dispozitive explozive trimise incepand de luni catre fosti sau actuali demnitari americani din Partidul Democrat, precum fostul presedinte Barack Obama si fostul secretar de stat Hillary Clinton, dar si catre biroul…

- Fostul director american pentru informatii nationale James Clapper, destinatar al unui al 12-lea colet suspect adresat in ultimele zile unor personalitati din diferite domenii din SUA opuse actualei administratii, a apreciat vineri ca este vorba de incidente "grave" de "terorism intern", transmit Reuters…

- John Brennan, fostul director CIA si destinatarul unuia dintre dispozitivele explozive interceptate miercuri in SUA, considera ca retorica presedintelui tarii, Donald Trump, alimenteaza sentimente care pot degenera in violenta, intr-o reactie expusa intr-un discurs sustinut la Universitatea Texas…

- FBI cauta persoana care a trimis pachete cu bombe artizanale catre fostul presedinte Barack Obama, Hillary Clinton si catre alti politicieni importanti, scrie CNN.DOVEZILE DIN PACHETE Oficialii au comunicat ca pachetele arata asemanator: plicuri Manila cu sase timbre Forever de la posta…

- Presa americana citeaza surse din politie care au declarat ca pachetul a fost livrat la adresa restaurantului joi dimineata, iar localul era gol la acea ora. Daca se dovedeste ca are legatura cu celelalte pachete trimise in ultimele zile liderilor democrati si redactiei CNN, acesta va fi…

- "Guvernul federal desfasoara o ancheta agresiva si vom gasi responsabilii si ii vom trimite in fata justitiei. Foarte rapid, sper", a declarat liderul administratiei americane in cursul unui miting electoral in statul Wisconsin (centru-nord). "Orice act sau amenintare de violenta politica…

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat din nou miercuri seara trimiterea de colete explozive mai multor critici ai sai, printre care canalul de televiziune CNN, indemnand in acelasi timp media "sa inceteze ostilitatile", relateaza AFP. "Guvernul federal desfasoara o ancheta agresiva si vom…

- Conform Comandantului unitatii de lupta impotriva terorismului din cadrul Departamentului Politiei din New York (NYPD) John Miller, dispozitivul exploziv de la sediul central al CNN din New York pare ca ar fi trimis de aceeași persoana care le-a trimis dispozitivele și lui George Soros, Hillary Clinton…