- Soferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetita ei, de un an si sase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instantei.

- Irina Airinei era jandarmerita si se afla pe trecerea de pietoni cu caruciorul in care se afla fetita ei. Copilul este in coma la spitalul din Suceava. Soferul vinovat a fost retinut si urmeaza a fi propus pentru arestare.

- O femeie a murit iar alta a fost ranita, dupa ce au fost acrosate marti seara de o masina in timp ce se deplasau pe marginea drumului in localitatea Mitocu Dragomirnei, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata citat de Agerpres.roDin cercetari a rezultat ca accidentul a fost produs…

- Jeni Mandachi, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din Suceava, a murit duminica, 30 septembrie. Femeia avea 59 de ani și era proprietara unui hotel, conform Cancan. Jeni a murit dupa o lunga...

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite grav, luni, in județul Brașov, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a intrat pe contrasens, unde a lovit violent o autoutilitara. Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, mașina inmatriculata in Argeș, cu trei ocupanți, circula pe DN 13, spre…

- Accident in Baile Herculane, dupa ce o mașina s-a izbit de un camion. Șoferul autoturismului a murit. Șoferul unei mașini a adormit, a intrat pe contrasens și s-a lovit de un camion. Accidentul a avut loc la intrarea in localitatea Baile Herculane dinspre Orșova, județul Caraș-Severin. Conducatorul…

- Imagini accident cumplit . O familie distrusa. O femeie a murit, iar un barbat și un copil au fost raniți grav.foto Un accident grav a avut loc marti seara pe DN1, in apropiere de Turda. O mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul acesteia a efectuat o depașire neregulamentara. O femeie a murit, iar un barbat…

- Accidentul a avut loc pe DN1D, la intersecția dintre Fulga și Draganești. Medicii sositi de urgenta la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viata femeii de 51 de ani care era pasager in mașina, potrivit ziarulincomod.ro. In urma impactului puternic, soferita autoturismului…