- Tanarul care a provocat accidentul din localitatea Ovidiu, judetul Constanta, in care doua femei si un copil de trei ani au murit, iar o a patra femeie a fost ranita, a fost arestat preventiv, joi, pentru 30 de zile.

- Vezi filmul accidentului cumplit in care doua femei și o fetița de 3 ani au MURIT. Șoferul vinovat a fost ARESTAT.video+foto Mai multe echipaje medicale și polițiști intervin, pe DN2A, pe podul din apropierea orașului Ovidiu unde, pe ploaie, a avut loc un accident grav de circulație in urma caruia doua…

- Șoferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetița ei, de un an și șase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instanței. Surse judiciare au declarat, joi seara, ca intanța a emis…

- Soferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetita ei, de un an si sase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instantei.

- Unul dintre cei patru raniți în accidentul de duminica seara din Constanța, unde un șofer a intrat în plin într-un grup de persoane care traversau pe trecere, a murit la spital, în timp ce o alta victima este în stare critica, au anunțat reprezentanții Spitalului Județean…

- Imagini accident cumplit . O familie distrusa. O femeie a murit, iar un barbat și un copil au fost raniți grav.foto Un accident grav a avut loc marti seara pe DN1, in apropiere de Turda. O mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul acesteia a efectuat o depașire neregulamentara. O femeie a murit, iar un barbat…