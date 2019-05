Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american interimar al apararii, Patrick Shanahan, a aprobat transferul a 1,5 miliarde de dolari pentru construirea a peste 120 de kilometri de bariere la granita dintre SUA si Mexic. Potrivit unei surse citate de Reuters, suma include si circa 600 de milioane de dolari dintr-un cont destinat…

- Seful Pentagonului a mentionat intr-un comunicat ca "fondurile au fost trase dintr-o varietate de surse, intre care restrangeri de costuri, schimbari de programare si revizuirea cerintelor, si de aceea vor avea un impact minim asupra pregatirii fortei".Shanahan a mai adaugat ca armata SUA…

- Bitcoini de aproape 41 de milioane de dolari au fost sustrasi de pe o importanta platforma de tranzactionare pe una din cele mai mari platforme de tranzactionare de criptomonede din lume, a anuntat miercuri proprietarul platformei, relateaza dpa si Reuters. Potrivit lui Changpeng Zhao, fondatorul…

- Grupul informatic american Apple Inc a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in trimestrul ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut dar peste estimarile analistilor, in conditiile in care vanzarile in China s-au stabilizat iar cererea pentru servicii…

- In perioada respectiva, fortele internationale si proguvernamentale s-au facut responsabile de moartea a 305 civili, fata de 227 de civili, cati au fost ucisi de talibani si de alte grupari armate, indica acest raport al Misiunii de asistenta a Natiunilor Unite in Afganistan (UNAMA) .Cele…

- Bancile din Croatia, detinute in mare parte de grupuri bancare din strainatate, au inregistrat in 2018 un profit inainte de taxe de 5,64 miliarde kuna (861 milioane dolari), in crestere cu 44% fata de un profit de 3,9 miliarde kuna inregistrat in 2017, a anuntat miercuri Banca Centrala a Croatiei,…

- Fortele navale ale SUA au anuntat ca versiunea aeronavala a avionului ‘invizibil’ F-35 a devenit operationala pe portavioanele americane, transmite AFP, informeaza AGERPRES . ‘F-35 este operational, pregatit pentru lupta si pregatit pentru victorie’, a declarat joi comandantul US Navy, viceamiralul…

- Presedintele american, Donald Trump, urmeaza sa anunte astazi un pachet de 8 miliarde de dolari destinat construirii zidului de la frontiera cu Mexicul, suma ce urmeaza sa fie obtinuta prin declararea starii...