A fost ales secretarul general al Consiliului Europei

Cu 159 de voturi din cele 268 exprimate de membrii Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), reuniti la Strasbourg, Marija Pejcinovic Buric a castigat alegerile in fata ministrului de externe belgian Didier Reynders, care a primit 105 voturi, a declarat presedinta APCE, Liliane Maury Pasquier. La anuntarea rezultatului, politiciana croata a fost indelung aplaudata in hemiciclu. Ea ii va succeda pe 18 septembrie fostului premier norvegian Thorbjorn Jagland, in varsta de 70 de ani, primul secretar general al organizatiei care a fost reales in functie pentru un al doilea mandat.