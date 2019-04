A fost ales noul Consiliu de Mediere Noua componența a Consiliului de Mediere este formata din urmatorii membri titulari: Mihai Iulian MUNTEANU, Bianca Marta PINTEA, Nicoleta IONESCU, Dorin Valeriu BADULESCU, Claudiu Florinel Augustin IGNAT, Adreana TESLOVAN, Adriana CARARE, Anca IACOB, Zeno Daniel ȘUȘTAC. Cu prilejul primei ședințe de constituire, au fost alese organele de conducere pentru mandatul 2019-2023, astfel: – Președinte: Mihai Iulian MUNTEANU – Vicepreședinte: Bianca Marta PINTEA – Membru CP: Nicoleta IONESCU – Membru CP: Dorin Valeriu BADULESCU – Membru CP: Claudiu Florinel Augustin IGNAT Pentru județul Iași, la demnitatea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci parlamentari ai PSD au depus, la Senat, un proiect legislativ care prevede majorarea valorii nominale a tichetului de masa, de la 15.18 lei la 20 de lei, prin modificarea Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, potrivit Mediafax. Initiatorii propun modificarea articolului 14 (1)…

- Serviciile SMURD civile ar putea fi preluate de catre ISU Raed Arafat. Foto. gov.ro. Echipajele SMURD civile din judetele Arad, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu asteapta votul Senatului, ca for decizional, pentru adoptarea legii care prevede preluarea personalului angajat de catre Inspectoratele…

- Pensionarii din sistemul public de pensii sunt asigurați in sistemul public de asigurari sociale de sanatate din Romania chiar daca nu mai au domiciliul in țara și iși stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparținand SEE sau al Confederației Elvețiene.…

- Din 2018, sunt in vigoare noi prevederi privind acest tip de sprijin banesc N. Dumitrescu Schimbari ale legislatiei au adus cu ele, incepand de anul trecut, si modificarea unor prevederi ce tin de acordarea sprijinului banesc in caz de deces. Concret, in cazul mortii unui salariat sau al unui membru…

- Curtea de Apel Brașov a inititat ieri procedura de revocare din functia de membru al CSM, reprezentant al curtilor de apel, a judecatoarei Lia Savonea, presedintele CSM. Aceasta este acuzata ca in sensul ca a initiat, in data de 29.01.2019 modificarea Legii nr.303/2004 si a Legii nr.304/2004, in…

- Patru asociații care și-au facut o misiune din a vedea pornite demersurile pentru autostrada care sa lege Moldova de Ardeal – cu puțin noroc, poate chiar sa vada autostrada facuta – au adresat astazi, 7 februarie, o scrisoare deschisa Guvernului (recte primului ministru Dancila), Senatului (recte dlui…

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis o noua scrisoare lui Klaus Iohannis in care ii cere sa-i numeasca la Dezvoltare si Transporturi pe Olguta Vasilescu si Mircea Draghici: Domnule Președinte, Urmare adresei dumneavoastra din 17 ianuarie 2019 privind indeplinirea condițiilor de legalitate in legatura…

- Laurentiu Barna, fostul manager al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Zalau, pensionat la limita, actualmente angajat al Consiliului Judetean (CJ) Salaj, este membru in Consiliul de administratie al unitatii spitalicesti. Numirea acestuia, ca membru in consiliul de administratie al SJU Zalau este…