Stiri pe aceeasi tema

- Castigatoarea "X Factor" este in culmea fericirii. Bella Sandiago nu si-a vazut fiica de doi ani, pentru ca aceasta traiește in Filipine impreuna cu mama artistei. In luna martie, bruneta și soțul ei vor merge sa o ia pe micuța in Romania. "O sa o aduc pe fata mea. O sa merg cu sotul in martie in Filipine…

- Interpreta de muzica populara, Irina Maria Birou, a fost condamnata la doi ani de inchisoare. Originara din comuna Turburea, județul Gorj, a fost implicata intr-un accident rutier, soldat cu omenești. In septembrie 2016, aflata la volanul masinii sale, Irina a lovit un batran de 83 de ani, pe care l-a…

- O cantareata de muzica populara din judetul Gorj a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare dupa ce a lovit mortal cu masina un barbat. Irina Maria Birou se afla, in septembrie 2016, la volanul masinii sale. Aceasta a intrat cu automobilul intr un barbat in varsta de 83 de ani. Victima…

- O veste neașteptata lovește folclorul romanesc. Cea mai frumoasa cantareata de muzica populara din Romania, Irina Maria Birou, a fost condamnata la doi ani de inchisoare! Ea a fost implicata, in anul 2016, intr-un accident mortal care s-a produs in localitatea Moi, comuna Balteni. Atunci, cantareața…

- Irina Maria Birou, o tânara și foarte frumoasa interpreta de muzica populara originara din comuna Turburea (județul Gorj), a fost implicata într-un groaznic accident rutier, soldat cu victime omenești.

- Shannon Barnard, 21 de ani, spune ca a simțit fiecare lovitura de cuțit pe care i-a dat-o Michael Barnard. Cu toate acestea, ea a declarat in fața instanței ca aștepta ca barbatul condamnat la 20 de ani de inchisoare sa fie eliberat pentru a putea intemeia o familie cu el. Tribunalul Maidstone l-a…

- Romanca, numita si macelarul, a mutilat pur si simplu mai multi pacienti, informeaza Romania TV. De exemplu, unul dintre pacienti s-a dus la cabinet pentru o durere la o masea, durere provocata de o carie mica. Citeste si Maicuta Stefania, tamaduitoarea care promitea castiguri la Loto si vindecari…

- Criminala de la metrou a fost condamnata la inchisoare pe viața. Magdalena Șerban a impins o tanara pe șinele de metrou in stația Dristor 1, in decembrie 2017. Ea a incercat anterior sa ucida o alta tanara in același mod. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu apel. La ultimul termen al procesului,…