Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Barcelona au aplicat masuri speciale de securitate in perioada sarbatorilor, in contextul unui avertisment transmis de Statele Unite privind riscul unui atac terorist, informeaza agentiile...

- Pentru al doilea an consecutiv, in cadrul galei World Travel Awards, desfașurata sambata seara la Lisabona, Portugalia a fost realeasa “Cea mai buna destinație turistica din lume” , avand o creștere de 12% in ceea ce privește turiștii, in comparație cu anul trecut.

- Un segment din autostrada intre localitațile Borba și Vila Vicosa din centrul Portugaliei s-a prabușit luni din cauza ploilor abundente, in urma incidentului decedand doua persoane, iar alte patru sunt date disparute, informeaza site-ul cotidianului El Pais.Vezi și: SONDAJ CURS - SURPRIZE…

- Uraganul Leslie ne zgalțaie aeronava cumplit, unii dintre pasageri (printre care și eu) se țin de scaune, alții incearca sa respire pe gura, cu ochii inchiși, ca sa nu-și piarda cumpatul! Urmeaza cateva minute care par interminabile și vedem, de la cateva zeci de metri deasupra, cateva dintre stazile…

- Mai mult de 700 de pompieri si jandarmi au fost mobilizati duminica dimineata pentru a interveni pentru stingerea unui incendiu de padure in zona montana Sintra, regiune turistica din apropierea capitalei Lisabona, informeaza AFP si Reuters. Focul, in care 18 persoane, inclusiv noua pompieri,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie potrivit careia in Portugalia va avea loc, vineri, o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair.MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza…