Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai asteptat program Rabla pentru electrocasnice a primit avizul favorabil si va scapa milioane de romani de frigiderele, masinile de spalat sau .... The post Este oficial: Cel mai asteptat program Rabla a intrat in vigoare. Cum puteti lua vouchere pentru a va schimba frigiderul, masina de spalat…

- Pastreaza prospetimea rufelor dvs. dupa incheierea ciclului de spalare, cu pana la 6 ore. Actiunea delicata a aburilor si rotirile ingrijesc rufele dvs. in interiorul masinii de spalat* * Tratamentul FreshCare + inhiba proliferarea principalelor surse de miros neplacut (in interiorul masinii de spalat)…

- Rosmah Mansor a fost retinuta dupa ce a fost chestionata de Comisia anticoruptie din Malaezia, a precizat avocatul ei K. Kumaraendran.Sotia fostului premier malaezian va fi pusa sub acuzare joi, a declarat o sursa oficiala.Fostul premier al Malaeziei, Najib Razak, a fost arestat…

- Pastreaza prospetimea rufelor, dupa incheierea ciclului de spalare, cu pana la 6 ore! Actiunea delicata a aburilor și rotirile ingrijesc rufele dvs. in interiorul mașinii de spalat* * Tratamentul FreshCare+ inhiba proliferarea principalelor surse de miros neplacut (in interiorul mașinii de spalat) timp…

- Scene uluitoare au fost surprinse in traficul din Capitala, unde un barbat aflat intr-un scaun cu caruț a intrat cu viteza intr-o mașina. Mai apoi, a cerut bani șoferului pentru a nu chema Poliția. Aceasta ar fi ultimul tip de inșelatorie, pus la cale in București. Imaginile au fost filmate miercuri,…

- Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza Reuters. Politia "ia in calcul toate variantele cu privire la cauza incidentului", a…

- Caz șocat in Australia. Poliția este in alerta dupa ce au fost descoperite ace in interiorul unor capșune comercialzate in supermarketuri. Autoritațile din Australia investigheaza mai multe incidente legate de descoperirea unor capșune cu ace de cusut in interior care au fost comercializate in supermarketuri.…

- Pantofii au fost luati din Judy Garland Museum aflat in Grand Rapids, in august 2005, de cineva care a patruns in cladire pe fereastra si a spart vitrina din sticla in care se aflau. Ei erau asigurati pentru 1 milioan de dolari, scrie The Hollywood Reporter. Autoritatile au oferit mai intai o recompensa…