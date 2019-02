Stiri pe aceeasi tema

- Delta Tulcea s-a desfiintat in 2013 si a repornit din liga a patra sub numele de Delta Dobrogea Tulcea. La 4 ani si jumatate de la acel moment, clubul este din nou in pragul falimentului, asta in conditiile in care in urma cu doi ani si jumatate gruparea tulceana a fost aproape de promovarea in liga…

- Jumatate din judetele Romaniei se afla sub cod galben de ploi si lapovita, iar la altitudini de peste 1500 de metri, sunt semnalate ninsori si viscol.Atenționarea meteorologica este valabila pana astazi, la ora 14.

- ​LooLooKids, cel mai popular canal YouTube din România, a fost recent premiat de Google cu "butonul de diamant”, distinctie oferit canalelor care depașesc pragul de 10 milioane de abonați. Ideea le apartine unor antreprenori din Iasi, care au povestit pentru StartupCafe cum au construit…

- Loteria Romana lanseaza un nou loz in plic, marele premiu fiind in valoare de 10.000 lei.„LOZ FABRICAT IN ROMANIA” este noul produs cu care LOTERIA ROMANA continua traditia lozului in plic. Jucatorii care sunt increzatori in sansa lor si care vor sa-si incerce norocul, jucand pentru prima…

- Modul in care oamenii iși aleg alimentele constituie un subiect de maxim interes pentru cei care le produc. De aceea compania Stratesys Vectors a realizat un studiu intitulat „Hrana in percepția romanilor in 2018“. Principalele aspecte urmarite au fost concepțiile asupra modului de alimentație și ce…

- In vara anului viitor, peste 30 de case din satul Eftimie Murgu (Rudaria) din Caraș Severin vor fi zugravite și reabilitate in cadrul unui proiect de anvergura in care vor fi implicați deopotriva voluntari și locuitori ai comunei. Proiectul lansat astazi este unul unic in Romania din toate punctele…

- Dupa confesiunea șoc potrivit careia Jessie J nu va putea deveni niciodata mama, artista a primit numeroase mesaje de incurajare din partea fanilor și a hotarat sa inceapa lupta impotriva bolii care o impiedica sa ramana insarcinata.

- Peste 300 de reprezentanți PES activists Romania din toata țara s-au adunat sambata, 17 noiembrie la Timișoara, la sala Europa a Centrului Regional de Afaceri, pentru a discuta despre parcursul european al Romaniei. Participanții au adoptat cu aceasta ocazie rezoluția „Romania trebuie sa iși continue…