A fi sau a nu fi cancelar după alegerile din Hessen Tot mai mulți politicieni creștin-democrați leaga viitorul politic al Angelei Merkel de rezultatele alegerilor din Hessen, care vor avea loc duminica. Presa germana se preocupa intens de tema, insa un pronostic viabil sta inca in stele. Exista speculații ca, daca CDU in Hessen va avea rezultate slabe, șansele lui Merkel la o noua candidatura la șefia partidului, care se decide in decembrie, sunt mult diminuate. Iar fiindca ea a legat ombilical funcția de cancelar de președinția partidului, acest lucru poate avea efect de bumerang. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un influent om de afaceri, Andreas Ritzenhoff, a anuntat miercuri ca va candida impotriva cancelarului Angela Merkel, in decembrie, pentru postul de presedinte al partidului de centru-dreapta Uniunea...

- Un influent om de afaceri, Andreas Ritzenhoff, a anuntat miercuri ca va candida impotriva cancelarului Angela Merkel, in decembrie, pentru postul de presedinte al partidului de centru-dreapta Uniunea Crestin-Democrata (CDU).

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca senatorul Alina Gorghiu si-a anuntat intentia de a candida la alegerile europarlamentare de anul viitor, pe lista PNL. „Biroul Permanent Judetean al PNL Timis considera potrivita candidatura Alinei Gorghiu si…

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta.…

- Presa internationala aloca spatii largi reactiilor lui Donald Trump dupa acuzatiile pe care i le-a adus fostul lui avocat, Michael Cohen, care a declarat sub juramânt ca la cererea lui Donald Trump el a cumparat tacerea a doua presupuse amante ale acestuia „pentru a influenta alegerile”…

- Romanii stabiliti in strainatate au inceput sa ajunga acasa pentru a participa la un protest de amploare, unde vor cere demisia Guvernului si alegeri anticipate, scrie agentia de stiri Associated Press.

- Grupul PSD din Parlamentul European va prezenta conducerii centrale a partidului, pe 15 septembrie, un raport de activitate, ultimul document de acest tip inaintea selectiei candidatilor formatiunii la alegerile europarlamentare din 2019. Surse din conducerea PSD au declarat, marti, pentru Mediafax,…

- Modificarea statutului formațiunii liberale pentru a putea fi schimbați mai ușor președinții de filiale a fost amanata. In spatele acestei decizii, insa, se afla o adevarata revolta care are loc in Partidul Național Liberal și care a fost stinsa pentru moment. Surse din cadrul partidului susțin…