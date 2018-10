Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Timis au facut patru perchezitii domiciliare pe raza judetelor Timis si Hunedoara, la sediul unor societati comerciale si domiciliul unui barbat banuit de savarsirea infractiunilor de inselaciune, falsificare de instrumente oficiale,…

- Potrivit unui comunicat de presa, al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Langa Judecatoria Lugoj, au facut patru perchezitii…

- V. Stoica Consiliul Județean Prahova așteapta evaluarea celor cinci proiecte cu fonduri europene destinate imbunatațirii calitații condițiilor din spitalele pe care le are in administrare, respectiv Spitalul Județean de Urgența Ploiești și Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiești. Saptamana trecuta,…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a semnat doua contracte de finantare din fonduri europene, in valoare totala de 114 milioane euro, care vizeaza proiectele “Bani de liceu” si “Bursa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Edilul comunei Candesti, Georgeta Popa, a vorbit zilele trecut despre proiectul „Consolidare – restaurare cu integrare in circuit turistic Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva’ Vartop”, un proiect cu finantare europeana si in plin proces de executie. Lucrarile au inceput in luna februarie a acestui…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, joi, un proiect care prevede achizitionarea de catre Primaria Capitalei, din fonduri europene nerambursabile, a 10 tramvaie pentru modernizarea liniei 55. Proiectul presupune acordul pentru aceasta finantare. Consiliul General al Municipiului…

- 100 de tramvaie vor fi achizitionate cu fonduri europene Primaria Municipiul București a depus 13 cereri de finanțare in cadrul Programului Operațional Regional (Por) 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Reducerea Emisiilor de Carbon in Zonele Urbane bazata pe Planurile de Mobilitate Urbana Durabila,…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) va putea supracontracta mai mult decat pana acum, semnand un numar mai mare de contracte de finanțare a firmelor mici și mijlocii (IMM), a decis, joi, Guvernul, printr-o ordonanța. Masura ar putea sa conduca la recuperera unor decalaje…