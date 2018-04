Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o noapte extrem de ploioasa, un cuplu de batranei simpatici au intrat intr-un hotel din Philadelphia pentru a se caza. La recepție, un barbat prietenos le-a explicat ca hotelul este plin, dar ca o sa-i cazeze in camera lui pentru ca nu ii poate lasa sa plece așa. Recepționistul le-a spus ca vor…

- Atunci cand o femeie a primit rezultatele unui test ADN online, a crezut ca este vorba despre o greșeala. Testul a aratat ca ADN-ul ei se potrivea celui al unui doctor, aflat la mai mult de 500 de mile departare, și chiar daca nu a auzit niciodata de el, site-ul ancestry.com a prezis ca acesta…

- Lukichev Dmitry, din Kyrgyzstan, se juca prin padurea de lânga casa lui cu un detector de metale. Dintr-odata, instrumentul a început sa sune foarte tare, semn ca omul a facut o descoperire interesanta. Galeria Foto.

- Ottawa, 2 apr /Agerpres/ - Starul pop canadian Justin Bieber le-a marturisit fanilor de Paste ca Iisus i-a schimbat viata, informeaza Press Association. Intr-o nota postata pe Instagram in duminica Pastelui, artistul in varsta de 24 de ani a tinut sa le reaminteasca celor 98,3 milioane…

- Alex Velea vorbeste despre viața de familie, copilarie, dar si de la cine a mostenit talentul pentru muzica. Cu ce s-a ocupat artistul inainte sa devina cunoscut, aflam intr-un interviu cu cartile pe fata.

- O tanara de 18 ani este noua eroina a Statelor Unite. Emma Gonzalez, supravietuitoare a masacrului care a avut loc in urma cu o luna intr-un liceu din Florida, a devenit purtatoarea de cuvant a unei intregi generatii. Fata cere dezarmarea Americii, iar prima ei tinta este chiar presedintele Trump.

- „Liceul nu mai este ce-a fost odata”, este mesajul grupului „Undercover High”, care a trimis sapte adulti sa retraiasca timp de un semestru viata de liceul, in cadrul liceului Highland Park din Topeka, Kensas, scrie Business Insider. Adultii sub acoperire aveau varste cuprinse…

- Andreea Marin și Lavinia Parva au fost tot timpul comentate datorita faptului ca seamana extraordinar de bine intre ele, iar dupa cum bine știm, aceasta nu este singura coincidența care le unește pe cele doua. Fosta soție a lui Stefan Banica, Andreea Marin, și actuala sa soție, Lavine Parva, fie sunt…

- Santiago Giraldo, fostul iubit al Soranei Cirstea, a petrecut 6 luni departe de sport, recuperandu-se și descoperind o noua filozofie de viața. "Luni, 18 septembrie 2017, Santiago Giraldo s-a trezit la 9:30 intr-o camera de hotel din Bogota și pentru prima data s-a descoperit fara planuri, fara obligații,…

- "Animatiile pot da viata oricarui lucru pe care mintea omeneasca si-l poate imagina"! In asta credea cu tarie Walt Disney, omul care a dat viata celor mai frumoase personaje si care a transformat copilaria atator generatii. Dupa ce a oferit lumii intregi “Alba ca Zapada si cei sapte pitici”, americanul…

- O chelnerița din Texas a fost rasplatita cu o bursa de studiu la universitate, dupa ce a fost fotografiata in timp ce ii porționa cina unui barbat de 78 de ani, care nu a putut sa faca asta singur. Evoni Williams, in varsta de 18 ani, este chelnerița la un local din orașanul texan La […] The post Gestul…

- In luna martie, au cuvantul femeile! Femei active, implicate in viața comunitații bacauane, femei dedicate profesiei și familiei. Noua dintre acestea au participat, ca invitate și partenere, la intalnirea organizata de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) Bacau și gazduit de Green Park, vineri seara.…

- A trecut un an de la moartea Ilenei Ciuculete! Chiar si dupa atata timp, familia regretatei artiste se afla inca in razboi! Cornel Gales ii va face un parastas in Bucuresti, unde va imparti haine pentru "Zanica lui"

- Jocurile de tip puzzle sunt foarte antrenante pentru minte, de aceea gasirea unor diferențe, dar și rezolvarea unor intrebari logice iți dezvolta capacitatea de asimilare a informațiilor. Fa testul de mai jos pentru a afla ce fel de personalitate ai.

- Viața unui spion, cu atat mai mult a unui spion dublu sau considerat tradator de catre statul sau autoritar sau revanșist, nu mai face doi bani. Nici la arestare, nici in inchisoare, nici dupa ce e schimbat. Mai ales dupa ce e schimbat.

- Cine nu si-o aminteste pe Analia Selis, cantareata care facea furori in urma cu cativa ani? Nu si-a schimbat meseria, dar a ales sa se dedice mai multe familiei pentru ca a devenit mama de doua ori, iar micutii ai nevoie de ea tot timpul.

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- Romanița Iovan a fost insarcinata cu iubitul ei, dar a pierdut copilul. Aceasta a vorbit pentru prima oara, intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre cel mai delicat moment din viața acesteia. Designer-ul nu s-a casatorit cu Iulian Gogan, așa cum s-a spus, deși traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- Nu credea ca se mai putea intampla ceva, cand, intr-o zi, in timp ce calca și asculta radio, a auzit o voce frumoasa, care spunea ceva ciudat, scrie antena3.ro. Era o emisiune pentru persoane cu handicap, iar Alexandru, caci așa se numea tanarul cu voce frumoasa, iși pierduse orice dorința…

- Calin Geambasu nu pare ca are de gand sa puna capat scandalului cu tatal sau. Artistul se declara dezamagit de comportamentul parintilor sai si nu vrea sa renunte la afirmatiile pe care le face despre acestia.

- Gimnasta australiana Georgia Godwin, in varsta de 20 de ani, a declarat ca o intalnire cu Nadia Comaneci a facut-o sa-si continue cariera si sa devina o sportiva mai buna. In 2014, Godwin a fost pentru prima data invitata la un concurs in strainatate, in SUA. Competitia a avut loc sub patronajul…

- Sambata, 17 februarie a.c. au avut loc, la București, doua competiții de Arte Marțiale, importante, la care sportivii C. S. „Show Time” au dovedit, și de aceasta data, un inalt nivel de pregatire, implicare și seriozitate. „Viața de sportiv nu este un sacrificiu, este o alegere. Rezultatul e important,…

- Viata lui Al Capone a inspirat nenumarate filme si a reprezentat un etalon pentru capii mafiei italiene care i-au urmat. Cine ar fi crezut ca Al Capone a abandonat scoala in clasa a VI-a si a reusit sa devina milionar inainte de a implini varsta de 30 de ani.

- Cancerul de col uterin este diagnosticat in fiecare an la aproximativ 500.000 de femei de pe toata planeta si ocupa locul al doilea in clasamentul tipurilor de cancer cel mai frecvent intalnite la femei. Este insa o afectiune care poate fi depistata si tratata inainte sa apuce sa faca ravagii.

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP...

- Casey Fischer, o tanara mama și inca studenta, iși lua micul dejun la Dunkin’ Donuts, cand in local a intrat un cerșetor. Pentru ca i s-a facut mila de el, femeia s-a hotarat sa ii cumpere barbatului micul dejun și l-a poftit la masa alaturi de ea. Recunoscator, barbatul s-a așezat la masa și a inceput…

- ”Ministerul Sanatații ori doarme pe el, ori știe și nu face nimic cu buna știința. Fara idealisme și fara a cauta o vanatoare de vrajitoare, sistemul verificarii substanțelor biocide se fundamenteaza pe sinceritatea raportarii actorilor de pe piața in condițiile in care obiectivul esențial pe aceasta…

- Viața bate filmul! Romania versus SUA! Cazuri concrete: proiectul metroului spre Drumul Taberei si cel al rachetei Falcon Heavy au demarat aproape in acelasi timp- dar numai unul dintre ele s-a incheiat pana acum cu succes. Mai exact, licitațiile la metroul din Drumul Taberei au inceput in 2008, lucrarile…

- Au trecut mai bine de zece ani de cand a decis sa renunțe la carne, iar acest lucru i-a adus numai beneficii. Petru Paun, actorul care poate fi urmarit de telespectatorii Antenei 1 in cadrul serialului „Fructul oprit”, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, este adeptul unei vieți sanatoase, propunandu-și…

- De cand a ramas insarcinata, Laura Cosoi este mai fericita ca niciodata. Chiar daca nu-i plac parintii, vedeta are tot dragul pentru copii. Viitoarea mamica urmeaza sa aduca pe lume o fetita la sfarsitul lunii mai. Deși toata lumea ii spune sa stea mai linistita pentru ca trebuie sa aiba grija de sarcina,…

- Miracolele sunt rare, iar atunci cand te afli intr-o situatie in care gasesti 20 de milioane de dolari, nu stii cum sa reactionezi. Dar, imagineaza-ti cum este atunci cand dai peste o suma de 500,000 de ori mai valoaroasa ca acest numar.

- Cum s-a schimbat viața lui Tuncay Ozturk dupa divorțul de Andreea Marin. Medicul marturisește ca in prezent se concentreaza doar pe cariera și nu are o iubita. Mai mult, acesta a infirmat zvonurile cum ca intre el și Sandra, fosta asistenta, ar fi fost o poveste de iubire, așa cum s-a spus. „Sunt foarte…

- Tili Niculaie a dezvaluit cum a fost nevoita sa-si adapteze stilul de viata in functie de problemele de sanatate. Actrita a marturisit ca acestea si-au pus amprenta chiar si asupra modului in care se imbraca.

- Dragoș Bucur iși duce viața cu ajutorul unui aparat, dat fiind faptul ca sufera de diabet și ca este insulino-dependent. Actorul Dragoș Bucur, care a renunțat sa mai prezinte emisiunea „Visuri la cheie” de la Pro TV , sufera de diabet. Acesta este insulino-dependent. Dragoș Bucur, care este casatorit…

- Prima impresie poate fi greu de schimbat, insa un grup de patru adolescente au facut tot ce le-a stat in putința in aceasta privința. Pentru a sarbatori intoarcerea acasa, fetele, toate in varsta de 13 ani, au mers impreuna la un restaurant, unde au fost tratate foarte bine de ospatarul care le-a servit.…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 s-a reunit marti intr-o sedinta in care a fost analizat raportul final pe aceasta tema. Potrivit documentului obtinut de STIRIPESURSE.RO, parlamentarii din comisie au decretat…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca Dragoș Bucur sufera de diabet insulino-dependent. Atat Dragoș, cat și soția lui, Dana Nalbaru, au vorbit despre viața loc cu aceasta boala. Pentru ca vrea sa-i ajute și pe alți romani care sufera de diabet, actorul are și un blog unde vorbește deschis despre boala…

- Intamplare ca in filme! Indragita artista Steliana Sima a dezvaluit detalii socante despre un episod care i-a schimbat viata. I s-a spus ca trebuie sa fie operata si sa urmeze tratamentul specific, iar cand credea ca nu mai are nicio scapare, a aflat ca, de fapt, medicul se inselase in privinta diagnosticului.

- Emil, un barbat de 67 de ani din Bellville, Texas, a cumparat o comoda veche de 125 de ani, de la cineva care isi facea curatenie in garaj. A platit 100 de dolari pe articolul de mobila, intrucit era din lemn masiv, iar clientul a considerat ca "marfa" merita aceasta suma. A ridicat comoda impreuna…

- Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa Vioricai Dancila, propusa pentru funcția de premier de PSD, dupa plecarea lui Mihai Tudose.Jurnalistul spune ca are o singura curiozitate in privința europarlamentarului PSD: sa o auda vorbind in limba engleza. Citește și: Dragnea…

- Loredana, fosta concurenta la "Insula Iubirii", si-a schimbat complet viata dupa relatia cu iubitul bataus. Tanara duce un trai la care multi oameni doar pot visa si se declara o femeie implinita si fericita.

- Anda Adam a explicat cum s-a schimbat viața sa de cuplu in ultimii ani. Anda Adam este casatorita cu Andrei Sorin, cel care in urma cu doi ani a avut probleme cu legea . Din mariajul celor doi a rezultat o fetița, Evelin . Anda Adam recunoaște ca viața ei de cuplu a trecut prin transformari in ultima…

- Monica Gabor iși aniverseaza fiica, Irina, care implinește 11 ani. Vedeta a transmis una dintre cele mai emoționante declarații pentru moștenitoarea sa. Monica Gabor s-a bucurat de prezența fiice sale și a lui Irinel Columbeanu in America. Irina Columbeanu și-a petrecut sarbatorile de iarna in compania…

- In 2017, s-au implinit 110 ani de la nasterea lui Mircea Eliade. Am stat de vorba legat de marele filozof roman cu profesorul american de filosofie Douglas Allen (76 de ani) de la Universitatea din Maine, considerat cel mai bun discipol si exeget al marelui Eliade si care a scris ulterior mai multe…

- Exista un test simplu care promite ca in mai putin de un minut vei afla cum sa-ti echilibrezi viata. Vietile noastre sunt facute din mai multe elemente importante pentru fiecare dintre noi, familie, prieteni, munca, afaceri sau hobby-uri, dar este esential pentru toata lumea sa gaseasca un echilibru,…

- Personalitatea fiecaruia dintre noi poate fi dezvaluita prin anumite trasaturi fizice, dar si prin cifrele marcante ale vietii noastre. Oricat de greu ar parea de crezut, ultima cifra a anului in care te-ai nascut poate dezvalui multe despre tine si despre personalitatea ta. Testul acesta este mai simplu…

- Viata lui Loren Krytzer s-a schimbat total când si-a dat seama ca o patura veche de peste 200 de ani, apartinând tribului Navajo, statea degeaba în casa lui darâmata. Șomerul invalid, care traia în saracie, a aflat ca patura valoareaza în jur de 1,5 milioane…