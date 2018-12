Stiri pe aceeasi tema

- 5.000 de persoane fara adapost erau in București la ultima numaratoare a unui ONG, in 2010. De atunci, nimeni nu mai știe exact cați oameni sunt. Șapte centre funcționeaza in Capitala pentru oamenii strazii, cu aproximativ 1.000 de locuri, care pot fi suplimentate la nevoie. Cei mai mulți sunt oameni…

- Florin Piersic, distrus de o desparțire careia nu i s-a putut opune. Și-a iubit enorm mama, așa cum fiecare copil de pe lumea aceasta iși ține mama langa suflet. A sufeti langa ea, a plans langa ea, a dormit la pieptul ei atunci cand era copil. Provenit dintr-o familie de preoți, Florin Piersic a vorbit…

- Romanii vor manca de Craciun porc adus din Germania si Spania, in conditiile in care Europa se confrunta cu un excedent de carne. Conform specialistilor, pesta porcina africana n-a lovit doar in consumatorul roman de rand, ci a facut ravagii si in sectorul de crestere a animalelor, decimand 20.000 de…

- Zholia Alemi a declarat ca a primit o calificare de medic primar, cand s-a inregistrat prima oara in Marea Britanie, in 1955. Femeia a profesat 22 de ani ca psihiatru, dar abia in luna octombrie e acestui an, a fost prinsa.

- "Mi-au distrus viata desi nu am facut nimic. Sufar de patru ani ca un caine, la fel si familia mea si copiii mei. Si nu am facut nimic. In familia mea, nici macar nu stim ce este Ndragheta. Mi-au distrus viata pentru nimic. M-au judecat vinovat pentru ca sunt din Calabria, dar am castigat Cupa Mondiala.…

- Cum e viața lui Pavel Bartoș cu trei fete? Nu e ușoara, dar macar e amuzanta! Simpaticul prezentator de la PRO TV ne-a marturisit ca e fericit ca Eva, Rita și Sofia nu-i moștenesc inalțimea – cea mare deja l-a intrecut! – și ca, daca ar fi dupa el, ar opri timpul, copiii sa ramana mai multa vreme mici…

- Publicul meloman de la Lisabona a avut o șansa rara: sa asculte un recital al singurei orchestre de femei din Afganistan. Sunt tinere și foarte tinere muziciene, care, de dragul artei, iși risca relațiile familiale și chiar viața.