Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Viitorul soț este un barbat pe care-l știe de 30 de ani, cu care a avut doar o relație profesionala. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct”, unde a marturisit…

- Nicoleta Voica a dat vestea cea mare! Indragita interpreta de muzica populara a venit la TV cu noul iubit si a anuntat ca in 2018 urmeaza sa se casatoreasca. ”Dupa Craciun ne-am si logodit. Cand o sa facem nunta o sa stie toata lumea. Nu mi-ar fi placut ca cineva sa scrie ceva ce nu e adevarat. Am fost…

- Dragostea pluteste in aer pentru indragita cantareata de muzica populara Nicoleta Voica. Cantareata s-a logodit in urma cu cateva zile si a venit cu iubitul la TV. Nicoleta Voica s-a indragostit de un barbat pe care il cunoaște de 30 de ani, dar cu care nu a avut decat o relație strict profesionala.…

- Devenita mamica in primavara acestui an, Simona Gherghe are planuri mari de viitor. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate, pentru ”Star Matinal”, frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit ca iși mai dorește un copil. ”Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana”, a declarat…

- Devenita mamica in primavara acestui an, Simona Gherghe are planuri mari de viitor. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate, pentru ”Star Matinal”, frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit ca iși mai dorește un copil.

- Interpreta americana Meghan Trainor se marita. Artista a anuntat pe o retea de socializare ca s-a logodit cu prietenul sau, actorul Daryl Sabara. Cantareata a mai adaugat ca a fost ceruta in casatorie chiar de ziua ei. Cei doi artisti sunt impreuna din iulie 2016.

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

- Vești bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Indragita prezentatoare de la Kanal D revine pe „sticla” dupa o pauza de cateva luni. Soțul vedetei a facut marele anunț! Tavi Clonda si Gabriela Cristea se afla la primul Craciun din postura de parinti. Cei doi sunt nerabdatori si foarte emotionati, iar artisul…

- Maria Politova, rusoaica care a participat la reality show-ul „Dom-2” a fost gasita moarta, înghetata, în curtea vilei luxoase a bunicului sau, dintr-o suburbie a Moscovei. Maria Politova s-a stins din viata misterios la vârsta de doar 30 de ani. Medicii…

- Andra este foarte mandra de cei doi copii ai ei, David si Eva. Artista a participat la serbarea de Craciun a micutilor, unde baiatul ei a fost imbracat intr-unul din renii lui Mos Craciun. Andra a publicat o imagine de colectie, alaturi de cei doi copii, realizata dupa serbare. „Prima serbare la scoala…

- Lavinia Parva a acordat un interviu in care a vorbit despre muzica, despre sarbatorile din copilarie, despre Stefan Banica dar si depre copil, scrie click.ro. Citeste si Lavinia Parva, destainuire in direct. Vedeta a povestit pentru prima data despre nunta cu Stefan Banica "Imi doresc…

- Andreea Marin are de ceva timp o relatie cu Adrian Brancoveanu, 32 de ani, consul in Libia, la Tripoli, insa dupa izbucnirea tensiunilor in aceasta țara a fost relocat in Tunisia. ANDREEA MARIN, primele declaratii dupa ce a inceput o NOUA RELATIE "Sunt implinita sufleteste si datorita…

- Lavinia Pirva a oferit amanunte in plus dupa ce s-a aflat ca s-a casatorit cu Ștefan Banica Junior. Ea a vorbit despre nunta lor. Cantareața Lavinia Pirva s-a casatorit de curand, in mare secret, cu artistul Ștefan Banica Junior , cel cu care traiește o poveste de dragoste de mai mulți ani. Lavinia…

- Laurette și-a aniversat fiica, Serena. Vedeta a fost mai emoționata ca niciodata. Laurette, care este maritata cu Ciprian Nistor, aflat la inchisoare , a avut patrte de una dintre cele mai fericite zile din viața ei. Laurette, despre care tocmai ce s-a aflat ca divorțeaza , a sarbatorit-o pe cea mai…

- Betty Salam este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei si a dezvaluit, la o emisiune tv, ce pas important a facut impreuna cu Catalin Vișanescu. Cei doi s-au mutat impreuna intr-un apartament, iar Betty Salam a vorbit și despre cand și-au programat nunta. Florin Salam, TRANSFORMARE-SOC.…

- Vedeta a marturisit ca se simtea singura si fara niciun sprijin, astfel incat a cautat consolare in bratele altui barbat, scrie spynews.ro. Citeste si Ilie Nastase, gelos din cale afara. A pazit-o pe Brigitte cand a pozat cu un musculos de culoare cu ochi albastri FOTO Brigitte Nastase…

- Oana Roman și-a deschis sufletul și a vorbit despre persoanele care i-au fost apropiate in cele mai grele momente, dar și despre oamenii care i-au intors spatele și au facut gesturi care au jignit-o. Oana Roman, care este casatorita cu Marius Elisei , a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziune.…

- Lumea mondena din Romania a primit o veste minunata! Dansatoarea Andreea Popescu este insarcinata! Vedeta a fost data de gol de Delia! Cantareata a postat pe o retea de socializare o fotografie in care Andreea Popescu si-a etalat burtica de gravida. “@andreeapopescu #bebe”, a scris Delia langa poza…

- O mireasa a avut parte de un moment deosebit de emoționant la propria ei nunta. Cu toate ca și-a pierdut tatal, tânara i-a putut asculta sfaturile în continuare, caci acesta i-a lasat o scrisoare înainte sa moara și a rugat-o sa o deschida în ziua nunții. "Tu…

- Zeci de mii de oameni au mers sa-si ia ramas bun de la steaua teatrului romanesc! Alexandru Arsinel a fost cel care a urlat, a strigat-o printr-un tipat sfașietor pe buna lui prietena, Stela. Insa, pentru prima data, regretata actrița nu i-a mai raspuns!

- "La noi va fi mai intai botezul și abia apoi nunta. Nu, nu va gandiți la botezul copilului, va fi botezul meu și apoi nunta", a spus Razvan Simion, potrivit unica.ro. Citeste si Soc in lumea mondena! Lidia Buble, DESPARTIRE? "E PACAT sa uite de unde a plecat" La randul ei, Lidia Buble…

- Beyonce a fost desemnata de revista Forbes cantareata cel mai bine platita in 2017, vedeta reusind sa adune in perioada iunie 2016-iunie 2017 105 milioane de dolari, informeaza contactmusic.com. Vedeta pop, in varsta de 36 de ani, a reusit sa adune o mica avere in ultimul an, datorita, in cea mai mare…

- Janusz Wojcik, fost selectioner al Poloniei, a încetat din viata la 64 de ani. El a condus nationala poloneza la câstigarea medaliei de argint la Jocurile Olimpice din 1992. Janusz Wojcik a antrenat echipa de tineret a Poloniei în perioada 1989 - 1992 si nationala de seniori…

- Cu ocazia lansarii primului album din cariera, „Eu sunt Feli”, Feli Donose a vorbit despre unul dintre momentele din viața ei care a schimbat-o pentru totdeauna. Cantareața a vorbit și in trecut despre viața extrem de grea pe care a dus-o, dar acum și-a deschis sufletul și a povestit despre moartea…

- Cei de la John Lewis au reusit sa uimeasca in fiecare an cu spoturile lor publicitare de Sarbatori, iar 2017 nu se abate de la regula. Dupa povestile lui Buster, ale ursului si iepurelui, a oamenilor de zapada indragostiti sau a pinguinului care-si cauta sufletul pereche, 2017 este anul dedicat povestii…

- Cantareata este mai indrazneata ca oricand din punct de vedere vestimentar. Vedeta i-a lasat pe toti cu gura cascata cand si-a facut aparitia la MTV Europe Music Awards cu un sacou descheiat si fara sutien pe dedesubt.

- Maria Constantin a facut cea mai emoționanta declarație de dragoste pentru cea mai importanta persoana din viața sa. Cantareața de muzica populara Maria Constantin, care a fost acuzata de furt , a trecut printr-un scandal monstruos legat de divorțul de omul de afaceri Marcel Toader, cel de-al doilea…

- Alfonso Dastis, ministrul de Externe al Spaniei, a afirmat, miercuri, ca Madridul ia in considerare modificarea Constitutiei care ar putea permite regiunilor sa organizeze referendumuri pe tema independentei in viitor, informeaza BBC News Online, citat de gandul.info. Declaratiile oficialului spaniol…

- Viața vedetelor n-o sa mai para o lume inaccesibila, stralucitoare și plina de mister. Și asta pentru ca veți afla lucruri …chiar din interior, de la ”una de-a lor”! Povești neștiute ori nespuse pana acum, adevaruri din spatele unor vorbe meșteșugite, evenimente unde se afișeaza ținute elegante și zambete…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda intenționeaza ca in 2018 sa faca o dubla petrecere pentru a sarbatori creștinarea Victoriei și casatoria lor religioasa. "Cred ca toate mamicile plang de fericire in momentul in care se intalnesc prima oara, fața in fața, cu bebelușii. Pentru mine a fost unic…

- Ștefan Stan, pregatit sa faca pasul cel mare cu femeia care ii este alaturi de ceva timp. Chiar daca nu a cerut-o inca in casatorie, cei doi au inceput deja pregatirile pentru eveniment. Ștefan Stan a vorbit pentru prima data despre nunta cu iubita lui. In varsta de 40 de ani, acesta a marturisit intr-un…

- E, intr-adevar, minunat sa semeni cu Namibia, dar numai daca inainte ai fost Togo si acum tragi nadejde sa ajungi Kenya. Altfel, se cade sa te ciupesti de istorie si sa iti vezi de ale tale. Din pacate, dar absolut explicabil si meritat, tara pe care o tot numim Romania a pierdut legatura cu ea insasi.

- Sore a marturisit ca vrea sa se casatoreasca si asta cel tarziu pana in 30 de ani. Cantareata viseaza la o nunta pe malul marii acolo unde ar putea purta o rochie lejera, de vis. Nu isi doreste o petrecere prea mare, una restransa, cu familia, prietenii si apropiatii.

- Cantareata americana Katy Perry si-a facut o aparitie inopinata sambata in timpul petrecerii de nunta a unui cuplu din St. Louis (Missouri), unde s-a pozat cu mirii si a dansat alaturi de ei, relateaza marti AFP.

- Desi este des criticata pentru felul in care arata, Oana Roman nu se sfiieste sa vorbeasca despre greutatea ei, marturisind cate kilograme are in acest moment. Vedeta a raspuns acestei intrebari si a declarat ca are cu zece kilgrame in plus fata de greutatea normala.

- Diana Dumitrescu este una dintre cele mai admirate femei de la noi din showbiz si are o gramada de admiratori. In acelasi timp, vedeta are si un logodnic, insa nu s-a casatorit pana acum cu acesta.

- Antonia a dezvauit pentru emisiunea "Xtra Night Show", de pe Antena1, detalii picante din viața sa, alaturi de Alex Velea. Vedeta vorbește despre experiențele sale, despre cuplu și viața intima, dar și despre ce dorește sa faca in viitor.

- Florin Piersic are 81 de ani, dar duce in continuare o viata activa. Pe langa faptul ca isi continua cariera artistica, care il solicita din punct de vedere mental si fizic, Piersic practica o alta activitate solicitanta, cea de sofer. Anul trecut, el a devenit ambasador al unei marci de masini japoneze.…

- Diana Dumitrescu a marturisit ca, cel mai probabil, va face nunta anul viitor și ca iși dorește o ceremonie restransa, spre deosebire de iubitul sau, care vrea o nunta mare. Diana Dumitrescu, in lupta cu kilogramele in plus. Vezi cum arata acum una dintre cele mai iubite vedete "Probabil…

- Ilinca Vandici va purta doua rochii de mireasa la nunta mult așteptata. Vedeta a dezvaluit cum va arata in cea mai importanta zi din viața ei. Ilinca Vandici va purta doua rochii de mireasa create de designerul roman, Andra Turcanu la evenimentul pe care il așteapta cu nerabdare și cu multe emoții:…

- Un celebru om de televiziune, Monty Hall, s-a stins din viața la venerabila varsta de 96 de ani, anuntul decesului fiind facut de fiul vedetei TV, Richard Hall. Potrivit primelor informatii, cauza decesului ar fi insuficienta cardiaca.