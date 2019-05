Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 57 de ani a facut infarct in sala de așteptare a spitalului San Jose din Bogota, Columbia. Potrivit noticeros.televisa.com, barbatul, pe nume Pablo Elviro Herazo, nu ar fi primit ingrijirea necesara din partea medicilor. Pablo Herazo, un paznic in varsta de 57 de ani, a mers…

- Tragicul eveniment a avut loc duminica dimineata, in zori, intr-un autobuz care mergea pe un traseu dintre cartierele Micro 40 si Micro 19. Barbatul de 50 de ani a cazut ca secerat si si-a dat ultima suflare in doar cateva zeci de secunde.

- In ianuarie, jucatorului i-a fost descoperita o malformație cardiaca, iar medici l-au sfatuit sa se opereze sau sa renunte la fotbal. El a ignorat aceste sfaturi. DOLIU IN LUMEA SPORTULUI. Un mare fotbalist a murit la varsta de 54 de ani. Suferea de o boala grava FOTO "Medicul mi-a…

- Detasamentul de Pompieri Barlad a intervenit joi in municipiul Barlad, acolo unde o persoana in varsta de 82 ani, cunoscuta cu afectiuni medicale nu raspundea la usa.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stancu, salvatorii au patruns in apartament, iar persoana a fost gasita decedata,…

- Florin Busuioc a ajuns din nou la spital, dupa ce in luna noiembrie a anului trecut, prezentatorul tv a suferit un infarct pe scena teatrului din Craiova. De data asta, medicii i-au montat al doilea stent la inima. In urma cu cateva luni, medicii au intervenit de urgența și din fericire au reușit sa-l…

- DUREROS … Momente cumplite pentru un bebelus de numai opt luni, din comuna Perieni. Micutul a ajuns in stare grava la Compartimentul Urgente al Spitalului din Barlad, dupa ce s-a oparit cu lichide fierbinti. Parintii, disperati, nu au mai sunat la Ambulanta, ci au ajuns la spital cu masina proprie.…

- Un barbat de 50 de ani din localitatea Targu Neamț a murit intr-un mod oribil. Omul și-a taiat jugulara cu un cuțit și a sangerat pana la deces. Echipajul de pe ambulanța trimis imediat la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-l salva. Tragedia a avut loc sambata dupa amiaza, iar polițiștii…

- Oamenii care au venit la spitalul din Calarasi marti, 19 februarie, au fost nevoiti sa astepte la coada mai mult timp decat de obicei, pentru ca medicii institutiei au fost plecati, in timpul orelor de munca, la o intalnire electorala cu reprezentantii PDM.