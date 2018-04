Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'face scut' in fata lui Klaus Iohannis in scandalul momentului. Actualul senator spune ca Iohannis nu este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA dupa cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In ultima vreme, n spatiul…

- Relatia dintre Sonia si Alex este din ce in ce mai aprinsa, departe de ochii lui Tudor Caragea. Dupa ce Alex ia decizia sa se casatoreasca, lucrurile o iau razna in viata celei pe care o iubea, de la distanta.

- Narcisa Guta a inceput sa frecventeze saloanele de infrumusetare, in ultima perioada. Mai mult, ea si avut multe postari pe retelele de socializare, dupa ce a trecut pragul acestor cabinete care i-au ridicat si moralul fostei sotii a lui Nicolae Guta. „Nu mi-am facut asa multe interventii. Mi-am facut…

- Nicoleta Nuca a oferit primul interviu dupa ce s-a zvonit ca ar avea o noua relatie si ca ar fi insarcinata. Vedeta a vorbit in premiera despre iubitul ei, celebru si el si a spus de ce, multa vreme si-au tinut relatia la secret.

- Cantarețul de manele și muzica de petrecere Jean de la Craiova a ținut un regim vegan timp de un an de zile, dar a renunțat rapid la el. Jean de la Craiova, care a avut o copilarie foarte grea , a marturisit ca a fost convins de o artista de la noi sa treaca la dieta, mai exact sa adopte regimul vegetarian.…

- Andrei Gheorghe, cunoscut om de radio si de televiziune, a murit, aseara, la varsta de 56 de ani, dupa ce ar fi suferit un stop cardio-respirator in propria casa. In urma sa au ramas mai multe momente memorabile. Unul dintre acestea s-a consumat in timpul Campionatului Mondial din 1998, cand regretatul…

- In urma concluziilor Consiliului Europei, relația dintre UE și RM este una pozitiva, insa mai sunt unele lacune care trebuie de rezolvat. Cel puțin asta susține raportorul permanent pentru implementarea Acordului de Asociere UE-RM, europarlamentarul Petras Austrevicius.

- ”8 ore si 23 minute audierea lui Coldea SRL, cel mai important exponent al statului paralel. Rezultatul? Nu confirm, nici nu infirm. Adica o bataie de joc la adresa miilor de romani care au fost ascultati, fugariti, haituiti si condamnati abuziv pe banii statului in timpul lui Coldea.…

- Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au fost fost prezenți la un eveniment ținut la Palatul Birmingham, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeiii. Experții in limbajul trupului au analizat atent gestica actriței și au dezvaluit o schimbare intre cei doi indragostiți.

- Actualul presedinte al FRF, Razvan Burleanu, continua seria anchetelor asupra lui Ionut Lupescu, fost director in cadrul federatiei si cel care acum ar putea deveni noul conducator al fotbalului romanesc. Alegerile vor fi la data de 18 aprilie, dar pana atunci, Burleanu a ajuns la "capitolul" trei…

- Adrian Mutu a analizat partida pierduta de Dinamo in "sferturile" Cupei Romaniei in fața Universitații Craiova, scor 0-1, și spune cum ar fi procedat el daca era pe banca formației alb-roșie. "A fost un meci foarte frumos, atmosfera a fost extraordinara. Publicul oltean știe sa faca atmosfera. Ma aștept…

- Bobby Paunescu și Alice Peneaca formeaza un cuplu care incearca sa treaca peste toate complicațiile aduse de distanța. Pentru mulți, acesta ar fi un prag mult prea dificil de trecut. Și, se pare, ar fi fost un obstacol și pentru Bobby și Alice.

- Procurorul Mircea Negulescu rupe tacerea dupa aparițiile publice ale deputatului PSD Andreea Cosma. Acesta nu neaga ca a avut o relație cu aceasta, insa precizeaza ca totul a pornit din inițiativa Andreei Cosma.„Niciodata nu a fost vorba unei harțuiri, a unei „curtari” sau a unei relații care…

- Numarul telefonului mobil al fiecarei persoane de pe teritoriul Romaniei este alcatuit din 10 cifre, incluzand aici si cifra 0 de inceput. Oamenii isi poarta telefonul mobil pretutindeni si se identifica cu el. In zilele noastre, numarul de mobil are aproape aceeasi forta ca numele si prenumele persoanei.…

- BERBEC Cu cat vei petrece mai mult timp alaturi de partener in aceasta saptamana, cu atat relatia dintre voi va deveni si mai puternica, iar iubirea mai mare. Daca esti singura, o persoana care a trecut fugitiv prin viata ta candva va reveni sub alta forma, cu un alt scop. Nu este exclus…

- Cozmin Gușa contraataca, dupa acuzațiile ce i-au fost aduse in interviul acordat B1TV de Elan Schwartzenberg, fostul patron de la Realitatea TV. Actualul cofinanțator al televiziunii de știri a declarat, pentru Evenimentul zilei, ca Schwartzenberg executa o comanda venita din zona structurilor de…

- Barbatul care a ucis-o cu sange rece pe Anastasia Cecati era medic stomatolog și mai fusese casatorit in trecut. Cei care ii cunoșteau pe cei doi soți susțin ca relația dintre ei era tensionata, in ciuda faptului ca abia devenisera parinți.

- Vasile Miriuța a vorbit despre egalul dintre Dinamo și FCSB, scor 2-2, dupa ce echipa sa a condus și cu 2-0, iar la ultima faza a fost egalata de un gol al lui Teixeira. "Vreau sa-mi felicit jucatorii și acest public minunat. Pe final am stricat tot ce am facut bine. A fost lipsa de concentrare. Știa…

- In cadrul audierii, Victor Ponta a spus ca, dupa anul 2014, se intalnea aproape zilnic cu Tariceanu, la locuinta unuia dintre ei, insa niciodata in oras.De asemenea, Ponta a explicat ca relatia dintre Tariceanu si Tal Silberstein era una contractuala, deoarece "oamenii politici nu sunt…

- Gina Pistol a comentat pe marginea relației pe care o are cu Smiley. Blonda a facut una dintre rarele sale declarații. De-a lungul anilor, Gina Pistol a avut numeroase relații de iubire, insa niciuna nu a rezistat probei timpului. De ceva vreme, Gina Pistol se iubește cu Smiley , insa blonda a fost…

- Nicoleta Guța și-a obișnuit fanii cu apariții care mai de care mai spectaculoase. Cand urca pe scena, fiica lui Nicolae Guța prefera sa imbrace haine colorate și sa adopte un machiaj strident.

- Actualul sef al Finantelor neaga ipoteza ca la minister s-ar lucra la introducerea impozitului pe gospodarie. Intrebat, sambata, despre afirmatiile liberalului Citu, pe acest subiect, Eugen Teodorovici a demontat categoric o astfel de varianta. “Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din…

- Peste 63.400 tigarete cu timbru de acciza au fost descoperite de politistii de frontiera din Iasi, impreuna cu inspectorii vamali, pe timpul desfasurarii unor actiuni specifice, in trenul accelerat care circula pe relatia Chisinau-Bucuresti, ascunse si nedeclarate, in locuri special amenajate in…

- O cunoscuta vedeta de la noi s-a casatorit si a divortat in mare secret! Bianca Brad a dezvaluit ca a mai fost casatorita, dar ca nu a facut public niciodata despre acest episod din viata ei.

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina este, practic, istorie, cei doi urmand sa divorțeze cat de curand. Doar ca, pana atunci, blondina pare sa petreca cat poate, timp in care manelistul se chinuiește sa faca banii necesari pentru a-i ”rezolva” viitorul.

- "Evaluarea miniștrilor se va face lunar, impreuna cu cei doi președinți, domnul Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Vom avea o evaluare a fiecarui ministru in parte. Am spus la inceput ca pe fiecare minister vom face analize, v-am dat niște termene, in funcție termene, de implementarea din…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, apreciaza directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, transmite Bloomberg.

- Dupa o perioada in care Nicolae Guta a oscilat intre kilograme in minus si in plus, manelistul pare ca incepe sa ia din nou proportii. Anul trecut, dupa ce a scazut in greutate, Nicolae Guta a avut de intampinat diferite probleme care i-au pus la indoiala statutul lui de om complet sanatos. Dupa ce…

- La mai bine de doua luni si jumatate de la momentul in care cea mai buna jucatoare de tenis din Romania a fost surprinsa in compania unui barbat, in vacanta pe care a petrecut-o in Italia, Stere Halep a rupt tacerea. Este sau nu Radu Barbu iubitul Simonei Halep? Intr-un interviu acordat in exclusivitate…

- Vineri, primarul Ovidiu Cretu a inaugurat o partie care sta inchisa de doua sezoane si pe care s-au cheltuit 5,5 milioane de euro. In partea de sus a partiei erau probleme inca de atunci, nefiind suficienta zapada.

- Exporturile de arme ale Germaniei au crescut semnificativ in ultimii patru ani sub guvernul de mare coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, livrarile spre tarile din afara NATO si UE fiind cu aproape jumatate mai mari comparativ cu perioada precedentei administratii, scrie agerpres.

- PR-ul Claudiei Pavel a facut primele declaratii oficiale referitoare la relatiile artistei din timpul competitiei Exatlon. In mesaj, se precizeaza faptul ca vedeta este o femeie libera si poate sa faca ce-si doreste, dupa ce aceasta a aparut in ipostaze apropiate cu Catalin Cazacu.

- Cu un divorț care ”bate la ușa”, Cristina, blonda care, timp ce cateva luni, i-a fost soție lui Nicolae Guța pare sa il fi uitat definitiv pe manelist. Ba chiar, spun unii dandu-și coate, l-a uitat ”suspect de repede” și se bucura din plin de ”memoria scurta”.

- 1. Nu apreciaza gesturile mici. O casatorie fericita se menține doar prin efortul ambilor parteneri. Femeile, prin natura lor, sunt mult mai romantice și mai protectoare, in comparație cu barbații. De cele mai multe ori, femeile sunt cele care fac gesturi frumoase pentru partenerul lor pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri ai cabinetului sa faca parte din viitorul guvern si a spus ca “fiecare actual ministru va fi analizat cu toata seriozitatea”. “Exista posibilitatea, dar fiecare actual ministru va fi analizat…

- Președintele Iohannis inca nu a propus-o pe Viorica Dancila, susținuta de PSD-ALDE, pentru funcția de prim-ministru, dar liderii coaliției au inceput deja negocierile pentru funcțiile de miniștri. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri…

- Vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu spune ca miniștrii ALDE puteau sa faca mai mult in domeniile lor daca exista incredere in relația dintre miniștri și fostul premier Mihai Tudose, care a demisionat astazi.

- Antonia a vorbit despre relatia pe care o are cu Delia, dar si cum o rasfata partenerul ei de viata, Alex Velea. Celebra artista a dezvaluit si cum depaseste momentele in care este obosita. Totodata, cantareata a mai precizat ca este impresionata de modul in care alege sa se imbrace Rihanna. A

- Actualul sef al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, si-a anuntat oficial, vineri, intr-o conferinta de presa, candidatura la alegerile pentru presedintia FRF programate la 18 aprilie, precizand ca si-a inceput deja c...

- Tudorel Toader: Relatia dintre mine si premier, foarte buna Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la CSM, ca relatia sa cu premierul Mihai Tudose este foarte buna, precizand ca urmeaza a prezenta in guvern foaia de parcurs privind conditiile din inchisori, document ce va fi trimis la…

- William De Amorim (26 de ani) a fost imprumutat la Kayserispor, iar sansele ca acesta sa se mai intoarca la FCSB sunt minime. Brazilianul care a petrecut sapte ani si jumatate in Romania a recunoscut ca perioada petrecuta in Bucuresti a fost cea mai grea, dar ca acum e fericit, pentru ca lucreaza…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Patricia Ene, sefa Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ilfov, si "Printul spitalelor" Alexandru Grumaz si-au "oficializat" relatia in Poiana Brasov, la "Revelionul bogatilor" de la hotelul Teleferic, astazi revenim cu…

- Alina Vidican se afla in continuare in Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a retras dupa divortul de Cristi Borcea. Fostul boss dinamovist a inlocuit-o cu Valentina Pelinel, iar cei doi soti si-au spus adio definitiv la notar, in anul 2016. Au fost casatoriti timp de 5 ani.

- Iulia Vantur si-a etalat burtica la TV, dupa revenirea acasa! Catalin Maruta a prins momentul si a intrebat-o pe frumoasa despre copil si nunta cu Salman Khan. Iulia Vantur a revenit in Romania dupa sapte luni petrecute in India, unde s-a mutat cu iubitul ei, Salman Khan. Blonda a fost extrem de discreta…

- Nicolae Guta a petrecut Revelionul la Petrosani, in casa unde locuieste una dintre fiicele lui, Nicoleta. In noaptea dintre ani, manelistul s-a pozat langa brad alaturi de fiica lui si si proaspatul ei sot, iar fanii au observat imediat un detaliu jenant.

- Ce spune mama Antoniei despre relația artistei cu fiica ei, Maya. Adevarul a ieșit la iveala, dupa ce fostul socru al vedetei a acuzat-o ca iși neglijeaza copilul . Se pare ca intre cele doua exista o legatura foarte stransa, dupa cum spune chiar Denise Iacobescu. Mama Antoniei a dezvaluit cum a petrecut…