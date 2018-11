Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Balaci, unul dintre cei mai cunoscuți fotbalisti romani, a murit, duminica, la varsta de 62 de ani, anunța Mediafax. "Minunea Blonda" a suferit un accident vascular cerebral, in timp ce se afla acasa, in Craiova.

- Grupa ta sanguina ar putea fi legata de un risc mai mare de infarct miocardic sau de accident vascular cerebral (AVC), arata studiile din domeniu. De aceea, primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa afli ce...

- O femeie din doua si un barbat din trei risca sa dezvolte o afectiune neurologica - accident vascular cerebral (AVC), dementa sau Parkinson - estimeaza un studiu realizat in Olanda, publicat marti in Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry si citat de AFP. Studiul se bazeaza pe observatiile…

- Fosta regina Paola a Belgiei, mama actualului rege Philippe, a fost externata, joi, din spitalul din Bruxelles in care a fost internata dupa ce a suferit un accident vascular cerebral "minor", in noaptea de marți spre miercuri, pe cand se afla in Veneția, Italia, potrivit unui comunicat.Potrivit…

- Paola, regina mama din Belgia, care tocmai a implinit 81 de ani, a suferit noaptea trecuta un accident vascular cerebral, in timp ce se afla la Veneția și a fost repatriata de urgenta. Ea s-a confruntat in ultimii ani cu ...

- Vești de ultima ora despre un fost concurent „X Factor”! Chico Slimani, fost participant in ediția din 2005 a show-ului „X Factor” din Marea Britanie, a fost transportat de urgența la spital, in urma unui grav accident vascular cerebral.

- Fostul atlet Michael Johnson, cvadruplu campion olimpic, a anuntat ca se recupereaza dupa ce a suferit un atac ischemic tranzitoriu, accident neurologic cu durata mai mica de 24 de ore, numit uneori si “mini-accident vascular cerebral”.“Saptamana trecuta, surprinzator, am suferit un atac ischemic tranzitoriu…

- Alaptarea la san diminueaza riscul de accident vascular cerebral, se arata in concluziile unei cercetari efectuata in Statele Unite, citata miercuri de Press Association. Alte studii au descoperit anterior ca alaptarea naturala poate reduce riscul de a dezvolta cancer de san si ovarian, dar si de aparitie…