- Moșia lui Traian Basescu de la Nana ramane sub sechestru. Fiica cea mare a fostului șef al statului, Ioana Basescu, se lupta in zadar sa radieze din carțile funciare sechestrul constituit de Parchetul General.

- Potrivit presei din Turcia, Talat Terim era internat de cateva zile in sectia de terapie intensiva a spitalului Acibadem din Adana. Barbatul avea 94 de ani. Galatasaray are programat, in aceasta seara, la ora 19.30, meciul de pe teren propriu cu echipa Hatayspor, contand pentru prima mansa…

- Romania va avea un rol extrem de important in modificarea regulilor UE privind asigurarea mașinii. O spune chiar președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, Leonardo Badea, care amintește ca țara noastra deține președinția Consiliului Uniunii Europene, poziție din care va intermedia inclusiv…

- Cel putin 21 de persoane au murit, sambata, dupa ce tavanul unei mine de carbune din nordul Chinei s-a surpat, au informat oficiali chinezi, adaugand ca a fost demarata o investigatie pentru a stabili cauza, relateaza site-ul postului BBC, citat ...

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au decis sa o ia pe drumuri separate, dupa cateva luni de iubire. Chiar daca lumea ii vedea cuplul model, se pare ca relația lor nu a fost menita sa rezista problemelor care au intervenit.

- Numele modelului, Arkana, provine din cuvantul latinesc Arcanum (secret), folosit de-a lungul secolelor pentru a marca evenimente si fenomene de importanta speciala, sctrie agerpres.ro. Citeste si PRIMELE IMAGINI cu noua DACIA SANDERO FOTO "Numele Arkana subliniaza caracterul unic al…

- Nuno Pinto (32 de ani) a evoluat in Romania timp de un an, intre 2014 și 2015, la Astra Giurgiu. Acum, fundașul stanga traverseaza cel mai greu moment din viața sa. In prezent la Vitoria Setubal, fundașul stanga a aflat ca are cancer. In urma mai multor investigații, fotbalistului i-a fost descoperit…

- Oficiali canadieni au primit acces consular la cel de al doilea cetatean canadian arestat in China saptamana trecuta, dupa ce directoarea financiara a Huawei a fost retinuta in Canada la inceputul acestei luni, relateaza dpa si AFP preluate de Agerpres. "Astazi, Canada a primit acces…