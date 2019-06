Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de 21 de zile de carantina pentru Radu Mazare a expirat duminica și, potrivit procedurii, o comisie de la Penitenciarul Rahova trebuie sa decida luni unde iși va ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare.Surse apropiate fostului primar spun ca Mazare ar putea sa nu se prezinte la comisie…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a ajuns astazi la Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde va fi audiat. Mazare este audiat intr-un dosar in care este acuzat ca a luat șpaga pentru a intermedia mai multe contracte pentru niște oameni de afaceri, conform Romania TV.Citește…

- Avocatul lui Radu Mazare susține ca fostul edil al Constanței se simte bine și face plimbari in cerc, in curtea Penitenciarului Rahova. Deși se afla in carantina la aceeași inchisoare in care este inchis și Liviu Dragnea, Radu Mazare nu s-a intalnit cu liderul PSD. Lizeta Haralambie, avocatul lui Radu…

- Radu Mazare a fost vizitat, vineri, la penitenciarul Rahova de fratele sau, Mihai. La finalul vizitei, acesta a povestit ca fostul edil este mulțumit de condițiile din inchisoare și ca planuiește sa scrie la revista penitenciarului dupa ce termina perioada de carantina. „E foarte mulțumit, eu pot sa…

- Radu Mazare a fost adus luni seara in Romania, din Madagascar, cu o cursa aeriana care a avut escala in Paris. Trei tineri l-au așteptat luni seara pe fostul primar, la Aeroportul Internațional Henri Coanda, cu mai multe cutii de mazare și cu o pancarta pe care scrie ”Welcome to Romania”. Cateva persoane…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-și ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania, a fost escortat cu Poliția pana la Penitenciarul Rahova.Fostul edil a fost adus cu un avion de linie Tarom, aeronava avand escala la Paris. Citește…

- Radu Mazare a fost adus in aceasta seara in Romania, din Madagascar, cu o cursa aeriana ce a avut escala la Paris. Avionul a aterizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda" la ora 20:35. Fostul primar al Constanței va fi adus prima data in arestul Poliției de Frontiera, iar de acolo va fi dus la…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, a fost extradat de autoritatile din Madagascar si va ateriza in aceasta seara pe aeroportul din Otopeni, cu o cursa care vine din Franta. Dupa mai bine de doi ani, fostul primar al Constantei, condamnat definitiv la noua ani de inchisoare, va ateriza…