- Baraje in fața rafinariilor, pe marile artere de circulație in orașe sau la intrarea in orașe, dar și pe autostrazi sunt principalele masuri de protest care au loc sambata in Belgia și Franța contra creșterii prețului la carburanți. Orașul Paris este aproape blocat, la toate intrarile mari in oraș fiind…

- Sase persoane au fost arestate in cadrul unei anchete preliminare privind un presupus plan de atacare a presedintelui francez Emmanuel Macron, a relatat marti canalul francez BFM TV, care citeaza un oficial apropiat de acest dosar. Sursa citata a declarat ca cele sase persoane arestate…

- 'Doresc sa asigur pe toata lumea pentru ziua de dupa. Nu vreau sa creez panica', a declarat seful statului, dupa o serie de articole alarmiste ale unor jurnale britanice. 'Sa luam toate masurile in cazul absentei unui acord tine de responsabilitatea noastra, tocmai pentru ca' viata sa continue 'normal',…

- La Rennes (vest), manifestatia a reunit cateva mii de lucratori feroviari, pompieri, salariati si pensionari, in timp ce in Marsilia (sud) la manifestatie au venit sa participe 40.000 de oameni, potrivit sindicatului CGT, in timp ce politia vorbeste de numai 5.300 de manifestanti."A investi…

- Popularitatea presedintelui francez, Emmanuel Macron, a scazut cu 12% in timpul verii, ajungand la 29% opinii favorabile, indica un sondaj Odoxa difuzat marti, relateaza AFP. Potrivit sondajului, 71% din cei intervievati (cu 12% mai multi decat la sondajul precedent) au o opinie negativa despre seful…

- Fosta inotatoare Roxana Maracineanu, nascuta in Romania, dar emigrata in Franța in anii 80, a fost numita de Emmanuel Macron ministrul Sportului. Numirea romancei a venit la scurt timp dupa ce Laura Fessel a demisionat din functie, scrie presa franceza. Nascuta la București in 1975, Roxana Maracineanu…

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron a inregistrat o scadere spectaculoasa cu zece puncte procentuale in decurs de o luna, potrivit unui sondaj publicat marti. Doar 31% dintre francezi aproba activitatea sa in calitate de presedinte, fata de 41% in luna iulie, relateaza AFP. …

- Popularitatea presedintelui Emmanuel Macron in randul alegatorilor francezi a inregistrat in august o scadere fata de luna iulie, ajungand la 34%, potrivit unui sondaj realizat de institutul BVA si dat publicitatii vineri, relateaza Xinhua. Sondajul realizat pentru postul de radio RTL si La Tribune…