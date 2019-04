Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Saptamana Patimilor, credinciosii sarbatoresc prima zi de Paste, ziua Invierii Mantuitorului, scrie ziarulunirea.ro. Invierea lui Iisus Hristos simbolizeaza refacerea legaturii dintre fiinta umana si Creatorul sau. Celebrarea ei in fiecare an duce la retrezirea aspiratiei catre indumnezeire,…

- In noaptea de Joimari, oamenii dintr-un sat din Dolj cred ca se deschid mormintele, cerul, Iadul si Raiul, iar cei morti se intorc la casele lor sa petreasca Pastele alaturi de cei dragi. Ei aprind focuri mari si stau in jur, amintindu-si de cei plecati, pastrand, astfel, un obicei...

- Pamantenii s-au familiarizat cu chipul Mantuitorului pictat sau sculptat pe icoane, insa adevarul este ca ceea ce toata lumea știe, nu are nici cea mai mica legatura cu adevarata infațișare a Fiului lui Dumnezeu

- Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu vine la Interviurile Libertatea Live sa discute despre comunicarea cu Dumnezeu in era SUPER tehnologiei. Interviul va fi transmis de la ora 14.30, pe Libertatea.ro, pe canalul de Youtube Libertatea si pe pagina de Facebook a publicației noastre. Alte teme…

- Din duminica Floriilor și pana in Sambata Mare este Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare, ultima din Postul Paștelui. Aceste zile sunt incarcate de obiceiuri și tradiții, dar carcteristica lor principala o reprezinta Deniile. Saptamana Patimilor, ultima dinaintea Invierii Domnului Iisus Hristos,…

- Va vom prezenta 5 rețete de Paști ce nu trebuie sa lipseasca de pe masa, mai ales cele din miel, deoarece el este vedeta din platourile incarcate cu bunatațuri. Oua vopsite Nu exista masa de Paște fara oua vopsite. Așa spune tradiția, asta facem și noi. Ouale roșii trebuie sa predomine…

- Duminica Sfintei Cruci este o sarbatoare importanta in calendarul creștin ortodox, scrie a1.ro. Aceasta pica in fiecare an in a treia duminica din Postul Paștelui. In 2019, Duminica Sfintei Cruci este praznuita duminica, 31 martie 2019. Calendar creștin ortodox martie 2019. Duminica Sfintei…

- Dobrogea este numita adesea Bethleemul Romanesc, in sensul de pamant sfant unde s a nascut crestinismul acestui popor. Sa nu uitam ca localitatea Bethleem este, asa cum au aratat evanghelistii Luca, Toma si Matei, locul nasterii lui Hristos. Potrivit traditiei bisericesti, Dobrogea Scythia Minor a inceput…