- Sarkozy se afla in prezent in arestul politiei judiciare din Nanterre (in apropiere de Paris), unde este audiat. Potrivit Le Monde, este pentru prima data cand fostul sef al statului francez este audiat de la deschiderea unei anchete judiciare in acest dosar, in aprilie 2013. Sarkozy poate fi retinut…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Departamentul Apararii SUA a anuntat vineri ca va organiza o parada militara la Washington pe 11 noiembrie, cu ocazia Zilei Veteranilor, informeaza AFP. Pentagonul raspunde astfel dorintei presedintelui Donald Trump exprimate dupa ce a asistat la defilarea fortelor armate franceze pe 14 iulie anul trecut,…

- Patru persoane au fost grav ranite miercuri seara, la Viena, in doua atacuri cu cutitul; un afgan fiind retinut, fara a fi cunoscut motivul acestor incidente si fara a putea fi stabilita o legatura intre ele, anunta Reuters, care citeaza un purtator de cuvant al Politiei. Incidentele au avut loc in…

- Marine Le Pen, liderul formatiunii de extrema-dreapta Frontul National, a fost inculpata dupa ce a postat pe Twitter imagini cu atrocitati comise de reteaua terorista Stat Islamic, fiind acuzata de distribuirea de mesaje violente care incita la terorism sau aduc atingere grava demnitatii umane.…

- Marine Le Pen, liderul formatiunii de extrema-dreapta Frontul National, a fost inculpata dupa ce a postat pe Twitter imagini cu atrocitati comise de reteaua terorista Stat Islamic, fiind acuzata de distribuirea de mesaje violente care incita la terorism sau aduc atingere grava demnitatii umane. Actiunea…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de 66 de ani,…

- Un tribunal din orasul german Leipzig va decide joi daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoare de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Inconjurata de manifestanti ecologisti, biciclisti,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Potrivit unor noi dezvaluiri care au fost publicate miercuri in "Le Canard enchaine", Nicolas Sarkozy, fostul sef al statului, l-ar fi pus la punct pe Laurent Wauquiez, dar nu in mod pasnic, ci intr-o atmosfera de atacuri verbale presarata cu injuraturi. "Nenorocitule!", "rahatule!", "schimba-ti…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, scrie agerpres.ro.

- ”Astazi, numele lui este pomenit cu respect pe orice continent, dar cu pronunția șlefuita a limbii franceze. Daca ar vedea caciula de pe A, ar ști cu toții de unde vine acest uriaș. Oricine a trecut pragul atelierului sau din Paris poate spune ca a vazut Romania. Ca a privit-o in ochi. Gloria artistului…

- Noul presedinte al Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, urmeaza sa ofere mai multe detalii despre combaterea coruptiei si despre stimularea economiei, in primul discurs privind starea natiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- RTL si Le Point nu au reprodus pe larg documentul, care a fost redactat in limba engleza in iulie 2014 la Los Angeles, in prezenta unui notar. Potrivit documentelor intocmite in prezenta unui notar din Paris, Laura Smet a primit suma de 442.000 de euro, in decembrie 2003, si 450.000 de euro, in februarie…

- Statele Unite au cerut adaugarea Pakistanului pe lista tarilor care nu respecta reglementarile impotriva finantarii terorismului, a declarat marti agentiei Reuters un oficial pakistanez de rang inalt.Saptamana viitoare, va avea loc la Paris o reuniune a Financial Action Task Force (FATF, Grupul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- Jocurile Olimpice si Paralimpice de vara din anul 2024, care vor avea loc la Paris, urmeaza sa fie devansate cu o saptamana, in urma unei sugestii a Comisiei de evaluare a Comitetului International Olimpic, a anuntat miercuri o sursa apropiata de CIO, citata de AFP. Jocurile Olimpice din capitala Frantei…

- Recep Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, relateaza Reuters.

- Salah Abdeslam, singurul suspect care a supraviețuit in urma atacurilor teroriste din Paris din 2015, este judecat de o instanța belgiana, in cazul impușcaturilor care au dus la arestarea sa, scrie BBC News. Salah Abdeslam a fost capturat la Bruxelles in 2016, la patru luni dupa atacurile din Paris.…

- Dupa cateva zile petrecute la Paris, in care a filmat cateva clipuri publicitare pentru Guerlain și s-a intalnit cu Prima Doamna a Franței, Brigitte Macron, acum Angelina Jolie a revenit la indatoririle sale de Inalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Angelina a aratat chic la Bruxelles.…

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem ca Turcia vrea sa-si securizeze frontiera…

- Autoritatile franceze au destructurat in cursul anului trecut un numar record de 303 retele de imigratie clandestina pe teritoriul Frantei, o crestere cu aproape 6% comparativ cu 2016, au indicat luni surse politienesti citate de AFP. In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor…

- UEFA a dat verdictul: transferurile lui Mbappe și Neymar la PSG sunt in regula. Trecerile lui Neymar și Mbappe la vicecampioana Franței in vara lui 2017 au ridicat nenumarate semne de intrebare, in special din cauza sumelor uriașe de bani tranzacționate. „Nu e nimic in neregula cu transferurile lui…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor în comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate…

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- O tanara a fost agresata intim in urma cu doua zile pe o strada din Sectorul 6, in scurt timp politistii identificand si retinand un barbat de 20 de ani, pe care l-au condus la audieri si apoi l-au retinut. Surse din Politie au declarat, joi, pentru Agerpres, ca tanara este politista si agresorul…

- Fostul deputat PSD, Ionel Arsene, retinut de DNA pentru trafic de influenta Fostul deputat PSD, Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, a fost retinut de procurorii DNA pentru trafic de influenta. Anchetatorii precizeaza ca în 2013, în calitate de…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca 'in niciun caz' statul francez 'nu va permite refacerea 'junglei' ' de la Calais, numele dat taberei cu 8.000 de migranti desfiintata in 2016 in orasul din nordul Frantei, si a cerut Marii Britanii sa ofere raspunsuri la solicitarile Frantei in legatura…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ia in considerare sa i se alature presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la forumul economic anual ce are loc la Davos, in ceea ce se poate dovedi a fi o confruntare epica, in ceea ce priveste viziunile asupra economiei mondiale, cu presedintele americii Donald…

- Un sofer din Franta care a consumat cantitati excesive de alcool si a parcurs cu masina de 17 ori acelasi sens giratoriu inainte de a fi tras pe dreapta de politia aflata pe urmele sale a declarat ca nu a oprit deoarece nu a auzit sirenele, informeaza Reuters. Cursa ametitoare nu a fost…

- Andreea Berecleanu era o impatimita a sporturilor de iarna, vedeta așteptand cu nerabdare vacanțele din sezonul rece pentru a se aventura pe partiile de schi. Problemele la coloana, cu care se confrunta de cațiva ani, au determinat-o sa renunțe temporar la acest hobby. Știrista Antenei 1 facea echipa…

- Furtuna Carmen a provocat luni intreruperea curentului pentru 40.000 de locuinte din regiunea franceza Bretania, a informat intr-un comunicat distribuitorul de energie Enedis, potrivit Reuters. Compania de electricitate, care a mobilizat 1.500 angajati pentru a restabili alimentarea cu energie, spune…

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, soldat cu 13 raniti, potrivit agentiilor ruse de presa, citate de Reuters.