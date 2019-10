A doua zi cu un curs al euro de 4,76 lei

Stiri pe aceeasi tema

- Daca la nivel regional se observa o tendinta de apreciere fata de euro, criza politica aparuta dupa caderea guvernului Dancila si-a pus amprenta asupra leului. Cursul monedei unice a urcat de 4,7592 la 4,7601 lei, maxim care nu a mai fost atins de la sfarsitul lui mai. Transferurile se realizau in culoarul…

- Perspectiva ca posibilul guvern minoritar format de PNL sa nu primeasca investitura din partea Parlamentului a provocat deprecierea leului, in timp ce alte monede din regiune se apreciau fata de euro. Cursul euro a crescut de la 4,7556 la 4,7592 lei, cea mai ridicata medie incepand cu data de 29 mai.…

- Votul motiunii de cenzura care va avea loc joi in Parlament nu a creat turbulente in piata valutara, asa cum se intampla in majoritatea cazurilor, iar leul a avut un parcurs lin. Cursul euro a urcat usor de la 4,7479 la 4,7502 lei, intr-o sedinta in care transferurile s-au realizat in culoarul 4,747…

- Calmul de pe pietele internationale a permis leului sa nu inregistreze schimbari semnificative comparativ cu inceputul saptamanii. Cursul euro a urcat usor de la 4,7472 la 4,7479 lei, intr-o sedinta in care transferurile s-au realizat in culoarul 4,746 – 4,751 lei, valori egale cu cele de luni. Media…

- Leul a avut miercuri o sedinta mai linistita si a reusit sa se aprecieze fata de principalele valute, Media monedei europene a revenit dupa trei sedinte consecutive sub pragul de 4,75 lei, ea coborand de la 4,7512 la 4,7499 lei. Transferurile s-au realizat in culoarul 4,748 – 4,752 lei, cele de la ora…

- In asteptarea deciziilor de politica ale Rezervei Federale americane, monedele de la marginea zonei euro au avut evolutie linistita. Cursul euro a ramas aproape identic cu cel de marti, 4,7354 fata de 4,7352 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,733 – 4,739 lei iar cele…

- Perechea euro/eu s-a mentinut in apropierea rezistentei de la 4,74 lei, in timp ce alte monede monede din regiune inregistrau pierderi mai mari. Cursul euro a crescut de la 4,7340 la 4,7352 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,731 – 4,739 lei iar cele de la ora 14:00 se…

- Leul a preluat tendinta monedelor din regiune si s-a depreciat fata de euro, consecinta a iesirilor de capital speculativ. Cursul euroa crescut de la 4,7278 la 4,7301 lei, intr-o sedinta in care transferurile se efectuau in culoarul 4,728 – 4,733 lei, cele de la ora 14:00 realizandu-se la 4,731 lei.…