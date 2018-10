A doua tinerețe e chiar mult mai frumoasă, dacă vrei A doua tinerețe reprezinta perioada maturitații tarzii, cand știm cu adevarat ce vrem și cand nu ne mai pasa decat de noi inșine. Dupa momentul pensionarii, majoritatea oamenilor trec printr-o perioada grea. In care se simt inutili, dați la o parte. Nu e și cazul Marianei. Ea privește acum viața cu alți ochi și profita la maximum de fiecare clipa. „Nici nu imi vine sa cred ca au trecut atația ani și nu-mi dau seama cand… Parca e totuși nedrept sa te simți ca la 17 ani și, atunci cand te privești in oglinda, sa vezi un om in varsta, peste care timpul s-a scurs fara mila. Pentru mine, primul șoc,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca au aplicat operatorilor economici, in perioada 2 – 13 iulie 2018, amenzi in valoare totala de 1,229 milioane de euro ( 5,129 milioane de lei), potrivit unui comunicat al institutiei, informeaza AGERPRES . Conform documentului, au fost depistate 446 de persoane care lucrau fara forme…

- O comisie formata din reprezentanți ai Primariei Campina, ai firmei executante, proiectantului și dirigintelui de șantier a mers astazi la Parcul Durbac din Cartierul Campinița pentru recepția finala a investiției. Recepția finala a unei lucrari se realizeaza atunci cand se termina perioada de garanție,…

- Cu siguranta cunoasteti proprietatile ceaiului de ghimbir. Chinezii si indienii consumau ghimbirul sub forma de tonic , inca din cele mai vechi timpuri. Acum 2000 de ani, ghimibirul era una dintre cele mai importante marfuri in comertul dintre India si Imperiul Roman. Ghimbirul este principala planta…

- Traficul din Bucuresti se reduce pe perioada verii la jumatate, iar luna august este perioada in care se regasesc cele mai putine masini pe strazile din Capitala, potrivit lui Vasile Stefanescu, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Mihaela Tatu este o femeie puternicE care nu se lasE doboratE de nimic. Recent, insE, ea s a accidentat destul de serios, in ocean, cand erau valuri foarte puternice. A mers in carje o perioadE scurtE de timp xi a xchiopEtat, iar in prezent este in perioadE de recuperare.

- Primaria Municipiului Dej a anunțat programul Salii Multimedia 3D din incinta Muzelui Municipal Dej, in perioada 13.07 – 19.07.2018. VINERI – 13.07.2018 ORA 17:00 INTOARCEREA VLAȘINILOR (FILM ROMANESC, DRAMA, A.G., DURATA 103 MIN.) SAMBATA – 14.07.2018 ORA 11:00 TURBO (ANIMAȚIE 3D; DUBLAT IN ROMANA,…

- Targul de Fete de pe Muntele Gaina 2018, cea mai iubita sarbatoare a motilor va avea loc ]n perioada 21-23 iulie. Sunetul dulce al tulnicului motesc ii cheama pe toti romanii pe Muntele Gaina. “Targul de Fete de pe Muntele Gaina”, traditionala serbare populara nationala, marca a Consiliului Judetean…

- Continua dezvaluirile despre cum afacerea cu gaz a lui Cristi Borcea a mers excelent in perioada in care a fost inchis, in "Dosarul Transferurilor". Partea a doua a investigației ziarului Libertatea arata cum firma de GPL a lui Cristi Borcea, Gaspeco L&D, și-a marit contractele cu firmele statului cat…