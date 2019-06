Stiri pe aceeasi tema

- Inca un termen limita de la Primaria Timișoara pentru operatorii care au cabluri intinse prin oraș. Vine la scurt timp dupa reabilitarea Caii Martirilor, tronsonul care leaga strada Surorile Martir Caceu de Bd. Liviu Rebreanu.

- Interdicția a intrat in vigoare inca de luni, 17 iunie, dar polițiștii locali au decis sa ii someze mai intai pe șoferii care-și lasa mașinile pe șosea. Va reamintim, odata cu reabilitarea Caii Martirilor, pe bucata Surorile Martir Caceu – Bd. Liviu Rebreanu, primarul Nicolae Robu a decis…

- Primaria Timișoara a trecut din nou la amenințari la adresa operatorilor de cabluri care atarna pe stalpi. Reprezentanții instituției informeaza ca pana joi, 20 iunie, trebuie trecute in subteran cablurile aeriene de pe Calea Martirilor, tronsonul cuprins intre str. Surorile Martir Caceu și B-dul Liviu…

- Odata cu reabilitarea Caii Martirilor, pe bucata Surorile Martir Caceu – Bd. Liviu Rebreanu, primarul Nicolae Robu a decis ca este cazul sa fie interzisa parcarea pe toata lungimea șoselei pe care mai era permisa, de la Liviu Rebreanu pana la str. Mareșal Constantin Prezan (fosta str. Lidia…

- Daca tot nu mai face prima parcare supraetajata de cartier in Calea Martirilor, pentru ca oamenii nu și-au dorit așa ceva și, in plus, erau prea puține locuri in plus fața de amenajarea actuala, primarul Nicolae Robu anunța ca, nu peste multa vreme, va fi interzisa parcarea mașinilor pe aceasta…

- „Strada a fost curațata noaptea de cabluri. Aseara, pe la 22, a inceput taierea cablurilor de pe str. Arieș. Au fost și operatori, cei de la UPC și-au dat singuri cablurile jos azi-noapte, RDS și le-a dat jos cu o zi inainte, vineri. Au fost taiate absolut toate cablurile de pe tronsonul pe care…