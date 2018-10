Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Les Films de Cannes a Brasov include o selectie a celor mai asteptate filme din programul Festivalului de la Cannes 2018, alaturi de proiectii speciale cu filme romanesti prezentate in sectiunea Avanpremierele toamnei din cadrul Les Films de Cannes a Bucarest 2018, au precizat vineri organizatorii…

