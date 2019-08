Stiri pe aceeasi tema

- Echipele nationale de volei feminin si masculin ale Romaniei sunt pe ultima suta de metri cu pregatirea pentru Campionatele Europene de volei. Competitia destinata voleiului feminin se va disputa in perioada 23 august – 8 septembrie, in timp competitia masculina este programata in intervalul 13-29 septembrie.…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, va incepe meciul cu Slavia Praga, marti seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in prima prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal,...

- La sfarșitul saptamanii trecute, patru dintre componentele viitoarei ediții a Ligii Naționale de handbal masculin s-au intrecut la Buzau la prima ediție a Memorialului „Constantin Capațina”, turneu amical organizat de HC Buzau și Consiliul Județean. Au fost trei zile in care la Sala Sporturilor au putut…

- Handbal de prima mana timp de trei zile, de joi și pana sambata, la Sala Sporturilor. HC Buzau, cu sprijinul Consiliului Județean, organizeaza prima ediție a Memorialului „Constantin Capațana”, turneu amical aflat care iși leaga numele de fostul mare arbitru internațional. Invitate de top la aceasta…

- CFR Cluj se afla in fața celui mai dificil adversar din aceasta campanie din preliminariile Champions League, urmand sa se dueleze cu Celtic Glasgow, campioana Scoției, pentru calificarea in play-off. Partida tur are loc pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", de la ora 21:00, putand fi urmarita in…

- Fotbalul mic ORGANIZATORI… Selectionatele judetelor din zona Moldovei vor participa, la Vaslui, la prima editie a Trofeului “Stefan cel Mare” la fotbal. Competitia se va disputa in luna august. TURNEU… In luna august, orasul Vaslui va fi gazda primei editii a Trofeului “Stefan cel Mare”, competitie…

- Loturile olimpice de geografie ale țarii noastre (juniori și seniori) au cucerit 6 medalii de aur (patru la juniori și doua la seniori) și doua medalii de argint (ambele la seniori) la a V-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Geografie pentru Europa Centrala, de Sud și Sud - Est.

- Orașul Panciu a gazduit, vineri, cea de-a IV-a ediție a Cupei Liceului Al. I. Cuza Panciu la handbal fete și fotbal baieți. Competiția a fost organizata cu sprijinul Primariei Orașului Panciu, care a acordat diplome, cupe și trofee. „Și anul acesta am fost alaturi de Liceul Tehnologic «Al. I. Cuza»,…