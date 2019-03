Stiri pe aceeasi tema

- Familia Reimann a decis sa doneze 10 milioane de euro dupa ce a aflat de rolul pe care anumiti inaintasi l-au avut in sustinerea venirii la putere a lui Hitler in anii 1930 si care au utilizat munca fortata in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a afirmat purtatorul de cuvant al familiei, Peter…

- Familia Reimann, una din cele mai bogate din Germania, la conducerea firmei care detine, printre altele, produsele anticalcar Calgon sau reteaua de restaurante de tip fast food Pret a manger, a recunoscut duminica ca a avut legaturi cu regimul nazist al lui Adolf Hitler, transmite AFP. Familia a decis…

- Cel putin 21 de sportivi din opt tari, de la cinci discipline sportive sunt implicati in scandalul de dopaj sanguin de la Erfurt (Germania). Potrivit parchetului din Munchen, acesti sportivi sunt banuiti ca au recurs la transfuzii sanguine cu ajutorul medicului german Mark Schmidt. "Cinci sporturi…

- Senatoarea Alina Gorghiu avertizeaza ca Romania va intra intr-o criza economica, in condițiile adoptarii bugetului nerealist respins de președintele Klaus Iohannis și trecut din nou prin parlament de PSD. Inflația a crescut peste așteptari, creșterea economica nu exista decat pe hartie, iar alte state…

- În timpul asediului Leningradului (azi St. Petersburg) de catre armata hitlerista, au murit un milion de oameni. La aniversarea din 27 ianuarie a 75 de ani de la tragicul eveniment din timpul celui de-al doilea razboi mondial, Rusia comemoreaza victimele asediului printr-o mare parada militara,…

- Joi, 31 ianuarie (19.00) BIG BAND-ul RADIO prezinta la Sala Radio primul concert de JAZZ din 2019: Remember Peter Herbolzheimer, un eveniment dedicat memoriei apreciatului muzician de jazz german (trombonist și dirijor de formație de jazz). Evenimentul se va desfașura sub bagheta compozitorului și…

- Jakiw Palij a decedat la un camin de batrani din Ahlen, in landul Renania de Nord-Westfalia, a precizat cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung in editia sa online.Germania a acceptat in august sa-l primeasca pe teritoriul sau pe fostul gardian nazist, invocand "responsabilitatea sa morala",…

- Pe 8 noiembrie 1923, Adolf Hitler se afla inca la inceputul ofensivei pentru capturarea puterii in Germania. Desi partidul nazist a ajuns la guvernare manipuland parghiile democratiei, la inceput, Hitler si adeptii lui au recurs la o lovitura de stat in Munchen, iar acest eveniment a ramas in istorie…