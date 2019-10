Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi am semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru reabilitarea Spitalului pentru Copii Sfanta Maria, cel mai mare spital de pediatrie din Moldova, al doilea pe tara. Contractul are in vedere schimbarea tuturor instalatiilor, reabilitarea planseurilor. Aici nu s-au mai facut lucrari de amploare…

- Primarul general, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru obiectivul de investitii ”Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea”, valoarea investitiei fiind de 122 de milioane de euro. Lucrarile vor incepe de luni, 9 septembrie, durata acestora fiind de 24 de luni.

- Casa Casatoriilor din Sfantu Gheorghe, care functioneaza intr-o cladire din centrul municipiului construita in anul 1880, va fi renovata si modernizata de catre autoritatile locale, investitia cifrandu-se la peste 4,7 milioane de lei. Consilierii locali au aprobat joi actualizarea Documentatiei de Avizare…

- Consilierii locali au aprobat joi actualizarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) intocmita in anul 2015, inclusiv actualizarea devizului general la peste 4,7 milioane de lei, cu TVA, cresterea pretului fiind justificata, printre altele, prin majorarea salariului minim brut…

- Potrivit unui proiect votat in ședința de marți a Consiliului General, Primaria Capitalei va demola doua cladiri de pe strada Lipscani, apoi le va construi de la zero, cu aceeasi arhitectura. Lucrarile vor costa peste 1,2 milioane de euro. Este vorba despre lucrari de desființare si reconstituire pe…

- Lucrarile de modernizare a cladirii Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia vor fi mai scumpe. Primaria actualizeaza valoarea contractului incheiat cu firma care a caștigat licitația, in urma majorarii salariilor din construcții. Contractul de lucrari este incheiat cu asocierea Ben…

- Lucrarile de reparație desfașurate pe parcursul anului curent in 252 de școli și gradinițe din Capitala, sunt la un stadiu avansat de realizare, de peste 70-80%. Despre asta scrie primaria municipiului Chisinau intr-un comunicat de presa.

- Lucrarile de constructie a havuzului din parcul Valea Trandafirilor au fost prelungite. Seful Directiei locativ-comunale a Primariei Chisinau, Ion Burdiumov, a precizat ca de vina ar fi precipitatiile abundente din ultima perioada, dar si tranzactiile cu agentii economici,