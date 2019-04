A divorţat după şapte ani şi apoi a făcut amor cu şapte bărbaţi în şapte zile. "M-am simţit în viaţă" Nadia traiește in Australia și a marturisit ca era nefericita in casnicie, intrucat in ultimul an nu mai exista deloc pasiune. Astfel, a decis sa devina din nou singura, iar dupa ce a divorțat a luat o decizie drastica. Dornica de aventuri noi, ea și-a propus sa faca amor și a ajuns sa intrețina relații intime cu șapte barbați diferiți, in șapte zile consecutive. de aventuri noi, ea și-a propus sa faca amor și a ajuns sa intrețina relații intime cu șapte barbați diferiți, in șapte zile consecutive. Ulterior, insa, in urma acestui experiment, femeia nu s-a simțit mai fericita, ci ”extenuata”, dupa cum a marturisit ea pentru SheSaid.com. De asemenea, ea a precizat ca a inceput sa planga și a marturisit ca experimentul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

