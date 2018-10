A distrus cu BMW-ul o statie de autobuz (Foto) Un tanar aflat la volanul unui BMW a pierdut controlul volanului și a intrat intr-o stație de autobuz. Totul s-a intampalt in noaptea de duminica, 21 spre luni, 22 octombrie, in centrul municipiului Carei. Din fericire, nu au fost victime. Stația de autobuz și BMW-ul au fost grav avariate. Tanarul care a provocat accidentul deținea […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

