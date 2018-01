Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe chinez a anuntat marti ca nu detine nicio informatie legata de Gui Minhai, cetatean suedez din Hong Kong, despre care fiica sa afirma ca a fost ridicat de politisti dintr-un tren in timp ce se indrepta spre Beijing, transmite Reuters. Gui a fost ridicat sambata de…

- Cetateanul roman ranit in incidentul produs la New York, ca urmare a unei altercatii stradale cu focuri de arma, a fost transportat in regim de urgenta la un spital din proximitate, unde i-au fost acordate ingrijiri medicale, starea sa de sanatate fiind stabila, anunta Ministerul de Externe, la solicitarea…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Omul de afaceri Nelu Iordache a facut vineri primele declarații legate de prezența ambasadoarei Olandei, Stella Ronner-Grubacic, la aceeași masa cu el, de Revelion. Nelu Iordache a spus ca nu o cunoaște personal pe ambasadoare Olandei și ca de Revelionul la care a fost prezenta și Stella Ronner-Grubacic…

- Vicepremierul Paul Stanescu, care este si ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de prim-ministru al Romaniei. Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT dupa convocarea…

- Deși ai mancat tot iți este foame? Anumite alimente iți intensifica senzația de foame și in timp iți pot da mari batai de cap, scrie Click Sanatate. Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT dupa convocarea ambasadorului roman la Ministerul de Externe ungar Specialiștii in nutriție recomanda…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

- Ministerul rus de Externe considera ca, impunind interdicția difuzarii știrilor rusești, Moldova continua sa se indeparteze de normele democratice, alunecind pina la practicile totalitare de combatere a punctelor de vedere alternative, transmite NOI.md cu referire la presa rusa. Autoritațile ruse iși…

- Ofensiva fortelor guvernamentale siriene contra pozitiilor rebelilor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, ameninta eforturile comune ale Turciei, Rusiei si Iranului in vederea instaurarii pacii in regiune, a declarat miercuri seara seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters.…

- Ambasadorul Iranului la Berlin a fost convocat marti la Ministerul german de Externe pentru a oferi explicatii despre activitati de spionaj care au vizat, pe teritoriul Germaniei, persoane si grupuri care au legaturi cu Israelul, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe, scrie digi24.ro.

- Turcia s-a declarat marti preocupata in legatura cu miscarea de protest fata de dificultatile economice si fata de putere care agita Iranul incepand de joi si a avertizat in legatura cu ''interventiile straine'', relateaza AFP, DPA si Reuters. ''Turcia este preocupata…

- O nava cu pavilionul din Hong Kong a fost pusa sub sechestru si inspectata, vineri, de catre autoritatile sud-coreene, pe fondul unor informatii ca ar fi transferat in secret petrol catre o nava nord-coreeana, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ministerul rus de Externe l-a contrazis pe Recep Tayyip Erdogan in legatura cu declaratia sa despre Bashar al-Assad, subliniind ca presedintele turc nu are „nicio baza juridica“ sa-l numeasca terorist pe omologul sau sirian.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza...

- "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, ambasadorii si personalul, institutiile centrale ale statului israelian sunt in Ierusalim. In…

- Accident feroviar in Austria, vineri seara. Cel puțin 20 de raniți dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de Viena. Doua trenuri s-au ciocnit vineri in apropiere de Viena, autoritatile austriece suspectand o eroare umana in cazul accidentului feroviar. „Verificam ipoteza unei erori umane, nu…

- Conform informatiilor obtinute de la autoritatie locale pana la acest moment, in urma accidentului noua persoane au fost ranite - una dintre ele a fost spitalizata, iar celelalte opt au leziuni minore. Reprezentantii MAE spun ca persoana internata la spital - o femeie - este in afara oricarui pericol.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei…

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Coreea de Nord nu se afla în spatele atacului cibernetic WannaCry, a afirmat un purtator de cuvânt de la Ministerul nord-coreean de Externe. Aceasta declarație a fost facuta dupa ce SUA a acuzat Coreea de Nord ca ar fi resonsabila pentru cele întâmplate. ”Asa…

- Industria financiara suedeza creste intr-un ritm suficient de rapid pentru a se asigura ca miile de bancheri ce sunt inlocuiti de roboti vor fi in continuare necesari, a apreciat Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia (FSA), transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Oamenii nu mai…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Observatori militari ruși din cadrul Centrului Comun de Monitorizare și Coordonare (CCMC) din Donbas iși vor inceta activitatea și vor parasi teritoriul Ucrainei incepand cu data de 19 decembrie, a anunțat Ministerul rus de Externe intr-o declarație oficiala. Decizia de sistare a activitatii observatorilor…

- Cancelarul Angela Merkel a salutat luni eliberarea conditionata a jurnalistei si traducatoarei germane Mesale Tolu dintr-o inchisoare din Turcia, dar a subliniat ca ''nu este o veste complet buna intrucat ea nu are permisiunea de a parasi tara, iar procesul sau este inca in desfasurare'', transmite…

- Wu Yongning, in varsta de 26 de ani, a cazut de pe un zgarie-nori, in orașul chinezesc Changsha, in timp ce intenționa sa faca un clip de promovare, al unui sponsor care nu a fost facut public. Baiatul urma sa primeasca 11,200 de lire sterline pentru clipul promoțional, potrivit The Telegraph.…

- Banca Centrala a Chinei a urcat joi ratele dobanzilor pe termen scurt si mediu, la cateva ore dupa ce Rezerva Federala (Fed) a ridicat rata dobanzii pe piata monetara a Statelor Unite, in timp ce Beijingul incearca sa previna destabilizarea iesirilor de capital, fara a afecta cresterea economica,…

- În urma cu doua saptamîni, la Budapesta a avut loc întîlnirea șefului guvernului chinez cu cei ai țarilor din Europa de Est. Premierul nostru nu a fost prezent - cel mai probabil nu a fost invitat, deși România se afla evident în estul Europei. …

- Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinând ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, în contextul în care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul este dispus sa poarte

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- In februarie, un plic iesea pe usile Curtii Europene de Justitie din Luxemburg și era urcat intr-un avion cu destinatia Ministerul de Externe de la București. Un functionar roman avea sa citeasca pentru prima oara continutul scrisorii: Romania era instiintata ca a fost data in judecata de Comisia Europeana…

- Submarinul ARA San Juan, cu 44 de membri ai echipajului, avea provizii si resurse de oxigen doar pentru sapte zile in momentul in care a raportat ultima sa pozitie, la 15 noiembrie. Enrique Balbi, purtator de cuvant al fortelor navale argentiniene, a precizat ca "in ciuda amplorii eforturilor…

- Incidentele au avut loc vineri in apropierea satului palestinian Qusra, situat in Cisiordania. Palestinieni au atacat cu pietre turisti si militari israelieni. In contextul violentelor, un colonist israelian a tras focuri de arma, omorandu-l pe un protestatar palestinian. Un israelian…

- Politia turca a demarat, miercuri, o operatiune de arestare a celor 333 de militari pe numele carora au fost emise mandate de arestare. In plus, si 27 de civili urmeaza sa fie arestati pentru presupuse legaturi cu Fethullah Gulen. Ankara considera ca reteaua clericului musulman Fethullah…

- O studenta din China, care a nascut in secret, și-a aruncat copilul de pe geamul camerei de camin in care locuia. Copilul a fost gasit mort pe o alee fiind invelit intr-o patura, scrie Daily Mail. Mama, in varsta de 19 ani, studiaza la Colegiul de Inginerie Xi’an din nord-vestul Chinei și se pregatește…

- Quito i-a cerut fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care s-a pronunțat in favoarea independenței Cataloniei, sa evita sa faca declarații susceptibile sa afecteze relațiile internaționale ale Ecuadorului, a anunțat miercuri Ministerul de Externe, relateaza AFP. "Autoritațile…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a refuzat invitatia Bruxellesului de a participa la summitul intre UE si tarile membre ale Parteneriatului Estic, la care era invitat pentru prima oara dupa ridicarea sanctiunilor impuse tarii sale, a anuntat Minskul, relateaza AFP. La acest summit al sefilor…

- Republica Moldova iși menține inițiativa includerii pe agenda ONU a problemei privind retragerea trupelor straine de pe teritoriul sau, a confirmat marți Ministerul de Externe de la Chișinau, dupa ce unele mass-media locale au informat ca Republica Moldova și-ar fi retras aceasta solicitare, relateaza…

- Cel putin 15 persoane au decedat si alte cinci au fost ranite, duminica, într-o busculada produsa în timpul unei operatiuni de distribuire a ajutoarelor alimentare în vestul Marocului, transmit France Presse si dpa. Tragedia a avut loc în localitatea Sidi Boualem,…

- În Rusia doresc sa pastreze termenul de „Marele razboi patriotic”, inventat pentru a ascunde faptul ca rușii au fost implicați aproape doi ani în pregatirea razboiului inițiat de catre Germania nazista, transmite zn.ua. Ministerul rus de Externe a comentat înlocuirea…

- Provincia Kermanshah din vestul Iranului a fost cel mai dur lovita de cutremurul care s-a produs intr-o regiune muntoasa izolata din Irak, la circa 200 km nord-est de Bagdad și 400 km vest de Teheran. Potrivit unor noi estimari, cutremurul a provocat moartea a 436 de oameni și ranirea altor…

- Progresul rapid al Coreei de Nord in dezvoltarea armelor nucleare a alimentat tensiunile regionale si a dus la implementarea unor sanctiuni ONU care nu au reusit sa convinga nord-coreenii sa renunte la testarea rachetelor balistice si alte arme de distrugere in masa. In acest context, Rusia…

- În doar doua saptamâni, Canada îsi va deschide granitele pentru cetatenii români. De la 1 decembrie, vizele vor fi eliminate pentru cei care vor sa stea peste ocean maximum șase luni. Ministerul de Externe de la Bucuresti a anuntat ca, pentru cei care vor sa ajunga…

- Un bloc de locuinte cu noua etaje s-a prabusit partial joi in orasul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, provocand moartea si ranirea mai multor persoane, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.'Circumstantele accidentului sunt inca neclare. Exista morti si raniti', a anuntat…

- Acest program, infiintat in 1990 si cunoscut sub numele de Statut temporrar de protectie, interzice expulzarea cetatenilor care provin din tari considerate instabile din cauza unor conflicte armate sau a unor catastrofe naturale. Potrivit Washington Post, 300.000 de persoane locuiesc in…

- "Respingem cu fermitate si irevocabil „declaratia unilaterala de independenta" a Cataloniei. Reafirmam sprijinul ferm al Romaniei pentru suveranitatea si integritatea teritoriala ale Spaniei. Spania este un aliat important si partener strategic al tarii noastre, relatie reflectata atat la nivel bilateral,…

- Autoritatile chineze au decretat joi codul galben (al treilea in ordinea gravitatii) la Beijing ca urmare a poluarii aerului, preconizand ca fenomenul sa dureze pana sambata, relateaza EFE, informeaza AGERPRES . Decizia a fost luata dupa masurarea nivelului de poluare a capitalei care timp de doua zile…