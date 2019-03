Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani din Madrid și-a ucis mama, i-a tranșat trupul și a pus apoi bucațile de carne in mai multe casolete. Descoperirea a fost facuta de polițiștii chemați la locuința individului...

- "Sufletul tau va straluci pentru totdeauna și astfel imi va lumina existența. Te iubesc, frațiorul meu" a scris Romina Sala pe Instagram. Epava avionului in care se aflau fotbalistul argentinian Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson a fost gasita, duminica, pe fundul Canalului Manecii. Trupul…

- Duminica la ora 13.14, Sectia de pompieri Simleu Silvaniei a fost solicitata sa intervina pentru a scoate cadavrul unei persoane din lacul Varsolt. Pompierii au reusit sa scoata trupul neinsuflețit al unei persoane neidentificate care plutea si se afla la o distanta de aproximativ 4-5 metri de mal.…

- Femeia de 43 de ani se stinsese in baie, ce mai probabil in urma unui infarct. Vecinii i-au observat intr-un tarziu absenta si au chemat pompierii care au ... The post O fetita de 3 ani a supravietuit doua zile cu apa si biscuiti langa trupul mamei sale appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat dat disparut in județul Covasna, in zona lacului din localitatea Padureni, este cautat de patru zile. Pompierii au spart chiar și gheata de pe marginea unui lac, dar nu au dat de urma barbatului disparut. Pompierii din Covasna cauta de patru zile un barbat in varsta de 46 de ani care a disparut…