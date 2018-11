Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua saptamani, chipul lui Cristian Stefan Spinu era pe toate afisele din Italia, fiind dat disparut de apropiatii sai. Astazi, trupul sau neinsufletit a fost gasit in apele canalului Cannaregio din centrul istoric al Venetiei.

- Un barbat român în vârsta de 40 de ani și-a pierdut viața într-un cumplit accident de mașina și alți trei conaționali au fost raniți, în noaptea de duminica spre luni, pe o strada din provincia Bologna, Italia.

- Dupa ce a plecat sa munceasca in Italia, Traian Doru Duta a disparut din Torino, la inceputul lunii septembrie. De atunci, tanarul de 26 de ani ... The post Un roman a disparut fara urma in Italia. Apelul disperat al familiei: ”Ajutati-ma sa-mi gasesc fratele, va implor!” appeared first on Renasterea…

- Peisajele surprinse de el sunt parca desprinse din carțile cu povești și mai mult, nu sunt nici macar cosmetizate in programele de editare. Ionut Burloiu (40), originar din Campina, a fost declarat „Fotograful Anului” in cadrul unui concurs ce l-a avut președinte de juriu pe Roger Toth, membru al Societatii…

- Sfarsit groaznic pentru un roman stabilit in Italia. Barbatul a ars de viu in propria masina, in urma cu un autocamion si un alt autoturism. Tragedia s-a produs intr-o zona industriala, in localitatea Pioltello de langa Milano.

- Un tanar roman in varsta de 29 de ani, rezident in Montalto di Castro, provincia Viterbo (Lazio), Italia s-a spanzurat, dupa ce si-a sunat parintii, anuntandu-i ca vrea sa se sinucida. Tragedia a...