Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie citate de AFP si Reuters. Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia fiind…

- Un inginer din Ploiesti, a disparut in timpul unei excursii pe care o facea impreuna cu familia in Istanbul, la Palatul Topkapi. Soția acestuia declara ca are tot felul de temeri și ingrijorari, ”Am tot felul de presupuneri, rapire, sechestrari. Sunt temeri”. Inginerul Salvatore Popescu de 51 de ani,…

- Un clujean in varsta de 40 de ani, directorul al APIA Cluj, este cautat inca de sambata seara, cand, spun surse apropiate lui, ar fi cazut in apa in timp ce se plimba cu barca pe lacul Belis.

- Un barbat a fost dat disparut, sâmbata seara, pe Lacul Beliș, echipaje de salvare ale ISU Cluj și Salvamont Salvaspeo pornind în cautarea lui. Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de realitateadecluj.net, barbatul este Adrian Zaharia, șeful APIA Cluj.

- Un barbat in varsta de 80 a murit, miercuri, dupa ce a cazut de pe acoperisul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt. Directorul unitatii medicale, doctorul Cristina Atanasoaie Iacob, a declarat, pentru AGERPRES, ca victima nu era pacient al spitalului, dar ca sotia acestuia era internata la sectia…