- Prefectul Dorin Otrocol planuieste in perioada urmatoare, o intalnire de lucru cu reprezentantii la varf ai Primariei, ai distribuitorului de energie termica si cu o serie de sindicalisti pentru a discuta ce se va intampla cu angajatii societatii, in conditiile in care, cel mai probabil, sistemul centralizat…

- Transport ilegal oprit de politistii caraseni chiar la intrarea in Resita. Un cetatean ucrainean stabilit in Suceava a fost prins noaptea trecuta in timp ce avea masina burdusita cu substante periculoase. Barbatul a fost oprit pentru un control pe strada Timisoarei din Resita iar la verificarea masinii…

- A intrat in competitia dragostei cu scopul de a gasi iubirea vietii. Pe parcursul timpului petrecut in concurs, Diana, concurenta in primul sezon Mireasa pentru Fiul Meu, nu a reusit sa isi gaseasca adevarata dragoste.

- Oana Lis, complet nemachiata, pe contul de socializare. Soția lui Viorel Lis a postat o imagine in care le-a aratat fanilor, care este adevarata ei fața. Mulți dintre ei au fost șocați de schimbare. Oana Lis si-a pus in cap un turban roz si a renunțat la fardurti. Cu un decolteu adanc, soția fostului…

- In urma cu sapte ani, Ciprian intra in casa Mireasa pentru Fiul Meu. In primul sezon din competitia dragostei, el a incercat sa isi gaseasca aleasa inimii, dar si sa castige marele premiu. Cu toate ca a incercat sa formeze un cuplu, acesta nu a reusit sa isi gaseasca jumatatea.

- In urma cu ceva ani, Maricel Totolici era protagonistul unui eveniment nemaiintalnit in istoria emisiunii Mireasa pentru Fiul Meu. Acesta a fost descalificat din competitia dragostei. Cu toate ca a fost dat afara din show, el nu a renuntat asa de usor la Lorena. Cu toate ca a insistat, el nu a reusit…

- Marius a fost unul din concurentii primului sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu. Cu toate ca a intrat in competitia dragostei ca sa isi gaseasca jumatatea, el nu a reusit sa formeze un cuplu cu nici o fata din emisiune.

- Anul 2017 este cel care ne-a adus pentru prima data laptop-uri de gaming cu adevarat portabile, echipate cu hardware puternic intr-un corp subtire si usor. Din pacate, n-am apucat sa punem mana mai repede pe ASUS ROG Zephyrus, singurul model de laptop testat de noi cu cip video NVIDIA Max-Q in cursul…

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC.

- TAROM nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul…

- Adrian, fost concurent in primul sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu, a fost extrem de apreciat de publicul telespectator. Pe toata perioada concursului, acesta a fost extrem de apreciat de publicul telespectator.

- Dupa o lunga perioada de absența, o indragita prezentatoare de televiziune s-a decis sa bucure din nou telespectatorii cu emisiunile sale. Deși formatul proiectului in cadrul caruia va activa este puțin diferit fața de emisiunea pe care a prezentat-o o buna perioada de timp, vedeta TV spera sa le caștige…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit astazi pe Sorin Giuvelea la conducerea ANAF. Acesta a mai condus instituția pentru o perioada scurta, in perioada in care guvernul era condus de Sorin Grindeanu.

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare,…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, afirma intr-o postare pe Facebook ca incepand din luna februarie sute de romani vor incasa salarii mai mici. Mai mult, liderul PNL avertizeaza ca vor urma și reduceri de personal in administrația publica, locala și centrala.„Dragnea trece pe Rudotel.…

- Încalzirea globala este fenomenul de creștere continua a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatata în ultimele doua secole, dar mai ales în

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri seara, la Romania Tv ca a avut o discuție cu Vasile Blaga și Traian Basescu, pe vremea cand era premier, ca Serviciul de Paza și Protecție (SPP) sa treaca in subordinea Ministerului Afacerilor de Externe.

- In aceasta dimineața la ICCJ s-a inregistrat o bomba in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghița este cercetat alaturi de alți procurori și polițiști. Procurorul Mircea Negulescu, mult mai bine cunoscut opiniei publice sub numele de "Portocala" va fi reaudiat de instanța suprema.

- Producatorul de minereu Vast Resources, printre ai carui actionari se regasesc fonduri de investitii precum Barclays, a incheiat luna aceasta un acord de finantare de 9,5 milioane de dolari cu Mercuria Energy Trading

- Mirela Vaida, fosta prezentatoarea a reality show-urilor „Mireasa pentru Fiul meu”, „2K1” și inlocuitoarea Simonei Gherghe pentru o perioada la „Acces Direct”, va prezenta o noua emisiune la Antena 1. Dupa ce o lunga perioada de timp au aparut mai multe ipoteze despre proiectele de televiziune in care…

- Constantin si Mihaela, fosti concurenti la "Mireasa pentru fiul meu", au decis sa mai dea o sansa relatiei lor, dupa cateva luni in care au stat despartiti. Acum sunt schimbati total si posteaza des fotografii impreuna.

- Este o veste minunata pentru toti cei care i-au sustinut pe Constantin si Mihaela pe parcursul show-ului matrimonial "Mireasa pentru fiul meu". Cei doi au decis sa isi mai dea o sansa, dupa ce au pus punct relatiei in urma cu cateva luni.

- Viitorul a efectuat in aceasta dimineata primul antrenament din cadrul cantonamentului din Turcia, insa marele absent a fost brazilianul Eric de Oliveira (32 de ani), vedeta echipei. Acesta nu a facut deplasarea alaturi de echipa in Turcia, fiind lasat acasa pentru a-si rezolva anumite probleme personale.…

- Reguli noi in școli! Este anunțul facut de Ministrul Educației, Liviu Pop, care a precizat ca noul regulament școlar prevede faptul ca elevii nu vor mai face de serviciu, telefoanele mobile vor fi strict interzise in timpul orelor, iar uniforma școlara nu va mai fi obligatorie.

- Este stare de urgenta in mai multe state americane. Ciclonul-bomba, asa cum a fost numit, a lovit deja nordul si estul Statelor Unite. Sunt deja 18 oameni ucisi de ger, iar ninsorile si viscolul vor inrautati situatia. Se anunta temperaturi extreme. Americanii nu au mai trait de zeci de ani o asemenea…

- ''In perioada 30 decembrie 2017 - 2 ianuarie 2018, aproape 8.000 de politisti au actionat zilnic, in toata tara, pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica'', informeaza joi IGPR. Potrivit sursei citate, structurile de politie au intervenit la 12.336 de evenimente, dintre…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat ca tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel național, in primul semestru al anului 2018, fața de trimestrul IV din 2017.

- O mama in varsta de 31 de ani, din Waterbeach, a murit la o zi dupa ce una dintre cele mai mari dorinte i-a fost indeplinita. Diagnosticata cu cancer, Katie Salvage a murit alaturi de sotul si de copilul lor.

- Este din nou perioada colindelor. Atenție la persoanele care va colinda sau pe care le colindați. Atragem atentia celor care merg, in aceasta perioada, la colindat, sa nu accepte invitatiile unor necunoscuti in casa, la petreceri sau la plimbari cu masina. Pentru a fi in siguranta, copiii ar trebui…

- Regia Autonoma de Transport in Comun anunta publicul calator ca, in perioada 24.12.2017 ndash; 03.01.2018, autobuzele vor circula dupa urmatorul program: 23.12.2017 Program de weekend Sambata si Duminica 05:45 23:00 24.12.2017 Program de weekend Sambata si Duminica 05:45 23:00 25.12.2017 Program de…

- Tintuit la echipa Primavera a Fiorentinei, Ianis Hagi analizeaza cu atentie ofertele care vin pe numele sau in aceasta iarna. Dupa ce Viitorul si FCSB i-au intins o mana, Empoli s-a inscris pe lista cluburilor care doresc sa-l aduca pe fotbalistul de 19 ani. Empoli a retrogradat in Serie…

- Antrenorul Fatih Terim, in varsta de 64 de ani, a preluat banca tehnica a lui Galatasaray, anunta presa din Turcia. Astfel, tehnicianul turc revine la gruparea Cim Bom Bom dupa ce Igor Tudor a fost demis la inceputul saptamanii. Demiterea tehnicianului croat vine ca urmare a esecului suferit…

- Dan Nistor nu a prins prea multe minute sub comanda lui Dan Petrescu la CFR Cluj, dupa ce a ajuns in Gruia la schimb cu Nascimento. Bogdan Mara, oficial al ardelenilor, sustine ca un eventual transfer al lui Nistor la alta echipa se va putea face doar in schimbul unei sume de bani. …

- Vesti proaste pentru Raul Rusescu. Atacantul de 29 de ani va trebui sa-si gaseasca in aceasta iarna, dupa ce antrenorul de la Osmanlispor, Ifran Buz, a anuntat ca nu se va mai baza pe serviciile sale. Un alt jucator la care turcii vor sa renunte este Cheick Diabate. "O sa vina…

- Generatia de Aur se pregateste pentru alegerile FRF din 2018, dar nu a anuntat, inca, numele contracandidatului lui Razvan Burleanu. Gigi Becali a lansat, insa, pe piata o varianta complet surprinzatoare: Ilie Dumitrescu i s-ar putea opune actualului sef de la "Casa Fotbalului" la scrutinul din…

- Transurban va avea un program special in perioada Sarbatorilor de iarna. In continuare va prezentam programul Transurban S.A. Satu Mare in perioada 24.12.2017 – 03.01.2018: Sambata 23.12.2017 – program de sambata Duminica 24.12.2017 – program de sambata pana la ora 18.00 Luni 25.12.2017 – NU SE CIRCULA…

- Olimpiu Morutan (18 ani) a dat raspunsul final in ceea ce priveste transferul la FCSB. Mijlocasul Botosaniului s-a hotarat sa accepte oferta vicecampioanei si a anuntat ca maine (n.r. - joi) va merge sa semneze contractul propus. Internationalul de tineret va ramane, totusi, pana in vara in Moldova.…

- Victor Pițurca a continuat ideea cum ca Gigi Becali a avut intenția de a-l schimba pe Nicolae Dica in perioada in care echipa roș-albastra avea o perioada proasta. Surpriza insa! Inlocuitorul lui Nicolae Dica ar fi fost Ilie Dumitrescu, care a mai pregatit-o pe FCSB in 2010. "Țin la Nicolae Dica.…

- Liberalii au depus la Curtea Constituționala sesizarea privind modificarile la Legea de functionare a Agentiei Nationale de Integritate (ANI), adoptata de Parlament și prin care inceteaza deciziile de incompatibilitate emise de instituție in perioada 2007-2013, a anunțat liderul deputaților PNL, Raluca…

- Pensiunile și hotelurile din județul Suceava sunt aproape pline in perioada sarbatorilor de iarna, in unele localitați locurile de cazare fiind ocupate in totalitate. Gheorghe Flutur a spus ca in urma statisticilor facute de Centrul Național de Informare și Promovare Turistica Suceava in mai multe ...

- Ca urmare a dispozitiilor transmise de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor privind „Masuri suplimentare de supraveghere si control in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna” inspectorii din cadrul D.S.V.S.A. Alba au verificat in perioada 27.11-18.12.2017…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de Hotarare…

- NumAƒrul cazurilor de depresie sezonierAƒ este in creAYtere in perioada de iarnAƒ AYi a sAƒrbAƒtorilor de sfarAYit de an, ca urmare a diminuAƒrii luminii solare AYi incheierii anului, avertizeazAƒ asociaAia Voz Pro Salud Mental-Ciudad de Mexico, citatAƒ joi de EFE. AceastAƒ tulburare nu se regAƒseAYte…