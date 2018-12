Jair Bolsonaro, presedintele ales de extrema dreapta al Braziliei, a afirmat ca 'este insuportabil sa traiesti in unele zone din Franta' din cauza migrantilor si a reiterat ca intentioneaza sa retraga Brazilia din Pactul international al ONU privind migratia, informeaza miercuri AFP.

'Toata lumea stie despre ceea ce se intampla in Franta. Este pur si simplu insuportabil sa traiesti in anumite zone din Franta', a declarat viitorul sef al statului brazilian, in timpul unei alocutiuni difuzate in direct pe reteaua sociala Facebook. 'Iar intoleranta are tendinta sa se amplifice in continuare.…