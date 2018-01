Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul Virgil van Dijk a fost prezentat, luni, la Liverpool, eveniment cu prilejul caruia a vorbit si despre suma pentru care a fost transferat de la Southampton. Internationalul olandez a ajuns pe Anfield in schimbul a 85 de milioane de euro si a devenit, astfel, cel mai scump fundas din istorie.

- Problemele iscate in sanul Organizației PNL Titu, sunt departe de a fi soliționate. Conflictul este alimentat in spațiul public de tot felul de declarații și comunicate de presa. Mai nou, fostul viceprimar al orașului Titu, Teodor Radoi este acuzat și de mare problema dintre CJ Dambovița, ADI Salubritate…

- Rolling Stone, revista infiintata in urma cu cinci decenii, are un nou actionar majoritar, Penske Media, dupa ce aceasta companie a cumparat 51% din totalul actiunilor, la un pret care ar fi situat peste pragul de 100 de milioane de dolari, potrivit unor surse apropiate tranzactiei. Fostul proprietar,…

- Sferturile Cupei Ligii Angliei 2017. Marți joaca Arsenal și Manchester City. In Football League Cup (Carabao Cup in acest sezon) participa doar 92 de cluburi, 20 din Premier League și 72 din Football League. Caștigatoarea Cupei Ligii merge in calificarile pentru Europa League. Marți, 19 decembrie 21.45…

- Anglia, etapa 18. Derby-ul Manchester City – Tottenham se disputa sambata. Spaniolul Pep Guardiola, managerul echipei Manchester City, liderul autoritar din Premier League, a fost desemnat antrenorul lunii noiembrie in campionatul de fotbal al Angliei. Manchester City, care a castigat toate cele patru…

- Mijlocasul liberian Darlington Nagbe a fost transferat de la echipa Portland Timbers la Atlanta United pentru suma record in campionatul nord-american de fotbal de 1,65 de milioane de dolari (aproximativ 1,4 milioane de euro).In varsta de 25 de ani, Nagbe era la Portland de sapte ani, dupa…

- "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, devenit cel mai scump tablou din lume dupa ce a fost vândut la licitatie pentru suma de 450,3 milioane de dolari, în noiembrie, a fost achizitionat de autoritatile din Abu Dhabi.

- Leo Messi, 30 de ani, a semnat recent noul contrac cu Barcelona, formație la care va juca pana in 2021. Presa din Spania dezvaluie ca dupa semnarea noului contract, atacantul argentinian va redeveni cel mai bine platit fotbalist din lume. Messi va incasa un salariu 35 de milioane de euro pe an, net,…

- FC Barcelona va face in aceasta iarna o noua oferta, de peste 100 de milioane de euro, clubului Liverpool pentru a-l achizitiona pe brazilianul Philippe Coutinho, informeaza calciomercato.com.Potrivit sursei citate, catalanii au facut vara trecuta cateva oferte consistente pentru Coutinho,…

- Biletul zilei din fotbal, 29 noiembrie. Meciuri din Premier League Biletul Zilei de azi vine tot din Premier League, la fel ca cel de ieri care a fost caștigator. Vom miza pe meciurile Manchester City vs Southampton și Stoke City vs Liverpool, ce conteaza pentru etapa cu numarul 14. Biletul Zilei Fotbal…

- Dupa ce și-a prelungit contractul cu Barcelona, Lionel Messi a devenit din nou cel mai bine platit fotbalist din lume, devansandu-l pe conaționalul sau Carlos Tevez. Decarul catalanilor va avea un salariu de 43 de milioane de euro pe sezon.

- Hidro Tarnita si Energonuclear, doua companii ale statului roman care functioneaza de ani de zile, au platit salarii mari pentru zeci de angajati, dar nu au produs nimic. Situația insa se pare ca nu va mai dura mult timp, acestea fiind la un pas de inchidere.

- Un cumparator anonim a platit un pret record de aproape 72 de milioane de dolari americani pentru a achizitiona un apartament intr-un cartier exclusivist din Hong Kong, care a devenit cea mai scumpa zona rezidentiala din Asia, a anuntat firma imobiliara Knight Frank LLP. In total, cumparatorul…

- Viceprimarul de Chisinau Ruslan Codreanu afirma ca multe se puteau face cu cele 9 milioane de lei cheltuiti pentru referendumul de revocare din functie a primarului general, insa mai multe s-ar fi putut face daca nu ar fi existat coruptie la Primarie, de cand institutia este condusa de catre Dorin Chirtoaca.

- Arsenal și Totenham s-au duelat in derby-ul etapei din Premier League (detalii AICI), insa tot astazi au evoluat și Manchester City, Chelsea și Liverpool. Favoritele zilei s-au impus fara emoții: liderul Manchester City a caștigat cu 2-0 in deplasarea de la Leicester, in timp ce Liverpool s-a impus…

- Cuplul a divorțat oficial in februarie 2014, dar nu s-au ințeles asupra pensiei alimentare, fixata mai intai la trei milioane de euro pe luna, iar dupa aceea redusa la 1,4 milioane. Joi, tribunalul din Milano, sesizat de magnatul din Milano, a decis sa anuleze in intregime aceasta pensie,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a decis sa cumpere cele 20% din transferurile lui Tanase, Coman, Nedelcu si Benzar de la Viitorul. Pentru procentele din jucatorii crescuți de Hagi, Gigi Becali va achita 2,5 milioane de euro pentru aceste procente. Astfel, mutarea devine cel mai scump "transfer" din toata…

- Deputatul Remus Borza declarat in cadrul unui interviu exclusiv pentru DC News ca are in plan un proiect politic. Borza a ținut sa menționeze ca partidele care au guvernat Romania nu au facut-o cum trebuie. "Am un proiect politic, pentru ca evident, PSD și PNL au guvernat…

- Fostul atacant Ciprian Marica a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia, in cadrul emisiunii Tribuna Zero de la Europa FM. Acesta a vorbit despre momentul de cotitura al carierei sale, cand a ales sa semneze cu FCSB, marea rivala a lui Dinamo, dar și despre faptul ca a fost tentat sa investeasca la Dinamo. …

- Gheorghe Piperea a declarat ca Liviu Dragnea ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD și a Camerei Deputaților, dupa ce s-a ales cu un nou dosar penal de la DNA, al treilea. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, i-a cerut lui Mihai Tudose sa-l demita pe Piperea, consilier onorific al…

- Phil McGraw, cunoscut drept Dr. Phil, este cel mai bine platit prezentator de televiziune din lume in acest an, dupa ce a castigat 79 de milioane de dolari in perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, potrivit unui clasament intocmit anual de revista Forbes, informeaza nme.com.Phil McGraw, in…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca suma totala autorizata la plata pana la data prezentei, reprezentand avans aferent Campaniei 2017, este de 875,25 milioane euro pentru un numar de 727.214 fermieri care au depus Cerere unica de plata. ...

- Pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton, este acuzat ca nu ar fi platit taxele pentru un avion. Potrivit anchetei jurnalistice Panama Papers, Hamilton și-ar fi cumparat in 2013 un avion Bombardier Challenger 605 pentru 16,5 de milioane de lire sterline, insa s-a folosit de societați din regiuni cu regimuri…

- Un chinez a platit peste 10 mii de dolari pentru o inghițitura de scotch care trebuia sa aiba aproape 140 de ani vechime, dar apoi a avut surpriza sa afle ca bautura a fost distilata dupa 1970, scrie bbc.com. Milionarul chinez a cumparat scotchul in barul unui hotel de lux elvețian din Saint Moritz…

- Majorarea salariului minim, impreuna cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat, presupune un cost suplimentar de 120 lei pentru angajatori. Potrivit unui comunicat de presa al unei companii de servicii de consultanța și audit, in privinta trecerii contributiilor sociale in sarcina angajatului,…

- Uniunea Salvati Romania a venit cu o propunere de schimbare a numelui, invocand pierderile foarte mari pentru bugetul local. "De la inaugurarea sa, din septembrie 2011 si pana in iulie 2017, Arena Nationala a inregistrat cheltuieli totale de aproximativ 8 milioane de euro si venituri totale…

- Cel mai scump ceas din lume a fost vandut pentru 17,8 milioane de dolari la o licitatie in New York. Ceasul marca Rolex Daytona a fost 'vedeta' licitatiei organizate de Casa Phillips la New York ...

- Bugetul asigurarilor de sanatate in judetul Suceava inregistreaza cel mai mare deficit de pana acum, cheltuielile fiind mult peste valoarea incasarilor. Presedintele-director general al Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava, Cristi Bleortu, a declarat, ieri, ca pana la 20 septembrie a.c. ...

- Ioannis Papalekas, cel mai bine platit angajat din Romania, si-a chemat investitorii la cel mai scump restaurant din Capitala. A fost o masa "in familie", avand in vedere ca majoritatea invitatilor sunt cetateni greci, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imaginile exclusive. ( VEZI…

- In zona de nord a Bucurestiului exista cinci bulevarde cu toate utilitatile: trotuare pavate, treceri de pietoni, indicatoare si hidranti. Acestea nu duc insa nicaieri, pentru ca cetatenii nu au voie sa circule pe acolo. Accesul pe aceste strazi, aflate in una dintre cele mai exclusiviste…

- Virgil van Dijk, fundasul celor de la Southampton, este tot mai aproape de plecarea de la "sfinti", FC Barcelona fiind ultimul club interesat de serviciile sale, anunta Mirror. Aparatorul olandez a fost urmarit de mai multi scouteri ai catalanilor la meciul dintre Olanda si Suedia, scor 2-0, cand van…

- Sergej Milinkovic-Savic, jucatorul lui Lazio și unul dintre cei mai buni mijlocași din Serie A, a devenit principala ținta pentru Juventus in urmatoarea perioada de transferuri, din ianuarie 2018. Internaționalul sarb U21 a avut un sezon trecut foarte bun in tricoul formației "biancocelestilor", care…

- Ministerul Finantelor anunta ca a restituit Bancii Naționale a Moldovei o prima parte de 50 de milioane de lei din datoria creata de furtul miliardului in 2014 și a achitat si dobanda de 618 milioane de lei pentru intreaga datorie, informeaza mold-street.com.

- Fundașul lui Southampton, Virgil van Dijk iși dorește plece in iarna la un alt club din Premier League. Van Dijk a cerut sa fie lasat sa se transfere și in aceasta vara fiind dorit de Liverpool, Chelsea și Manchester City, insa conducerea sfintilor nu a fost de acord, iar managerul Mauricio Pellegrino…