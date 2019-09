Stiri pe aceeasi tema

- In orașul Hubei din China a avut loc un caz de-a dreptul șocant! Un barbat s-a trezit din coma dupa mai bine de cinci ani de zile! Medicii nu i-au dat nicio șansa de supraviețuire, dar soția lui a știut ca acesta va reveni la o viața normala!

- Un pompier constantean, plt. adj. sef Gheorghe Romascanu, a devenit triplu campion mondial la atletism, cu ocazia Campionatelor Mondiale ale Politistilor si Pompierilor, competitie ce s a desfasurat in orasul Chengdu din China.Reprezentant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al…

- Cel puțin 79 de persoane au fost spitalizate dupa ce s-au intoxicat, in mod suspect, cu monoxid de carbon. Incidentul s-a petrecut in provincia Jiangxi din estul Chinei, potrivit Reuters. Totul s-a...

- Cel puțin șapte polițiști au fost uciși duminica dupa ce un coleg a deschis focul asupra lor, in provincia Kandahar din sudul Afganistanului, a informat un oficial afgan, citat de MEDIAFAX.Incidentul de duminica este ultimul dintr-o serie de atacuri din interior impotriva forțelor afgane de…

- Un nou atac armat a avut loc in Statele Unite, la nici 24 de ore de cand 20 de oameni au fost uciși intr-un supermarket din statul Texas. Cel puțin 10 persoane au murit, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul intr-un bar din orașul Dayton din statul Ohio. Martorii susțin ca tragedia a avut loc duminica,…

- Un perete s-a prabusit, in urma cu putin timp, pe strada Rusu Sirianu din Timisoara. Potrivit primelor informatii, exista cel putin doua victime... The post Perete prabusit in Timisoara! Doua victime, o persoana prinsa sub daramaturi. Pompierii intervin de urgenta appeared first on Renasterea banateana…

- Alunecarile de teren deasupra minelor de jad provoaca in fiecare de an zeci de victime in aceasta regiune muntoasa din statul Kachin, de la granita cu China si India, mai ales in sezonul ploilor.Incidentul s-a petrecut duminica in cantonul Hpakant, au precizat pompierii pe contul lor de…

- Alte ploi sunt asteptate in perioada urmatoare, a anuntat joi televiziunea de stat chineza, in timp ce cantitatea medie de precipitatii in zonele afectate in aceasta saptamana a fost cu 51% mai mare decat in aceeasi perioada din anii trecuti si cea mai mare inregistrata din 1961.Televiziunea…